Мнение: США не уйдут из Сирии, пока не "нагреют руки"

Дональд Трамп заявил, что США "очень скоро" уйдут из Сирии. В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов отметил, что эту мысль американский президент продвигает в тот момент, когда Пентагон планирует обратное.

Президент США Дональд Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом (ситуации в Сирии – ред.) заботятся".

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируя слова американского лидера, заявила, что она не располагает информацией о планах по "выходу из Сирии".

Позднее телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации сообщил, что Трамп "неохотно" согласился на продление на некоторое время присутствия американского контингента в Сирии.

Планы президента США по выводу войск из Сирии могут остаться нереализованными из-за сложных отношений главы Белого дома с его администрацией, считает сенатор Алексей Пушков.

"Трамп заявил, что хочет вывести войска из Сирии, но не факт, что выведет. И хочет поладить с Россией, но далеко не факт, что поладит. Хотеть и суметь – разные вещи. Иногда желания опережают возможности – особенно, когда часть администрации США находится в оппозиции президенту", – написал Пушков в своем Twitter.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Трамп своим поведением осуществляет обещание, которое дал еще в предвыборный период.

"Тогда он сказал, что его политика будет unpredictable – то есть непредсказуемой. Вот сейчас это на практике и получается. Предвидеть, спрогнозировать его дальнейшие шаги непросто. Свою мысль о выходе войск США из Сирии он начал продвигать, когда в Пентагоне уже вовсю разрабатывался план, который предусматривает, наоборот, увеличение американского контингента там. Естественно, заявление президента повергло в смятение военных, но, видимо, внутренние пружины сработали, и Трапм заявил, мол, пока не будем выходить, но и надолго не останемся. Если они и будут выходить, то будут это делать достаточно долго, потому что хотят на сирийской драме "нагреть руки" – получить геополитические позиции, закрепиться в регионе. Поэтому желание "все бросить и уйти" из Сирии – только в речах Трампа, на самом деле практика показывает другое", – сказал Александр Вавилов.

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