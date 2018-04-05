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Политолог объяснил, почему ОЗХО не поддержала заявление РФ по делу Скрипаля

11:3505.04.2018
(обновлено: 11:36 05.04.2018)
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© AFP 2018 / ANP/Lex van LieshoutШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, НидерландыШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AFP 2018 / ANP/Lex van Lieshout
В ОЗХО не поддержали инициативу России, Ирана и Китая по "делу Скрипаля". В эфире радио Sputnik политолог Виталий Журавлев отметил, что организация показала, что ее нельзя рассматривать как объективного арбитра в данном деле.

Исполнительный совет ОЗХО отклонил совместное предложение Москвы, Пекина и Тегерана о новом расследовании "дела Скрипаля". Об этом сообщил российский постпред при организации Александр Шульгин.

"Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства – члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии", – сказал дипломат на пресс-конференции по итогам специального заседания.

Штаб-квартира ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)
© Фото : Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
Политолог: заявления ЕС по итогам спецсессии ОЗХО выглядят как вызов
Он пояснил, что для принятия инициативы необходимо, чтобы за нее проголосовали две трети стран – членов исполнительного совета.

Дипломат подчеркнул, что Россия, Иран и Китай представили в ОЗХО совместный проект решения по "делу Скрипаля".

"Его суть, я хочу обратить внимание на два положения проекта этого решения – запустить процесс совместного расследования Россия-Великобритания для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес Российской Федерации со стороны Великобритании. И второй важный момент, исполсовет призывался нами поручить генеральному директору технического секретариата способствовать и предпринимать все необходимые шаги для налаживания такой совместной работы", – рассказал Александр Шульгин.

По итогам заседания проект документа поддержали 14 стран из 41, включая Россию, список этих государств опубликовало российское постпредство при ОЗХО. Речь идет о семи постсоветских республиках (Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан), а также о Сирии, Иране, Венесуэле, Пакистане, Никарагуа и Кубе.

Координатор экспертного совета клуба "Российский парламентарий", политолог Виталий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ стала ареной для политического и информационного противостояния.

"Я думаю, причины (отклонения российско-иранско-китайский проекта решения – ред.) – политические, прежде всего. В этой организации преобладает пробританская, проамериканская позиция. И инициативы, которые по этому вопросу возникают со стороны России и стран, поддерживающих ее, блокируются. Вообще вся эта тема – это своего рода арена политического, информационного противоборства. И главное, что за этим следуют практические вещи в сфере политики. А ОЗХО в данном случае просто является инструментом", – сказал Виталий Журавлев.

По его мнению, для выяснения всех обстоятельств дела с отравлением Скрипалей необходимо создать специальную независимую комиссию.

""Дело Скрипаля" нуждается в объективном расследовании. Но, видимо, раз эта организация (ОЗХО – ред.) такую позицию занимает, это говорит о том, что ее нельзя рассматривать в качестве объективного арбитра. А нужно создавать какую-то отдельную международную комиссию, включать туда независимых экспертов, объективных специалистов, чтобы они были свободны от какого-то давления. Возможно, под эгидой Совбеза ООН такое расследование проводить, чтобы все данные были аргументированы и были  опубликованы. Чтобы результаты были прозрачны и доступны для всех", – считает политолог.

Полиция у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
Эксперт: вопросы к ОЗХО по делу Скрипаля могут "прорвать" атаку на Россию
Четвертого марта 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что их отравили боевым нервнопаралитическим веществом, и обвинила в случившемся Россию.

В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервнопаралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Во вторник, 3 апреля, эксперты химической лаборатории Портон-Дауна, расположенной рядом с Солсбери, сообщили, что не смогли определить место изготовления токсина, который использовали при покушении на двойного агента.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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