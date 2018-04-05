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Политолог: сообщения о "секретной химлаборатории в России" – инсинуации

11:1005.04.2018
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© REUTERS / Hannah McKayПолицейское оцепление у дома отравленного Сергея Скрипаля в Солсбери. 3 апреля 2018Полицейское оцепление у дома отравленного Сергея Скрипаля в Солсбери. 3 апреля 2018
© REUTERS / Hannah McKay
Британцы узнали, где производился отравивший Скрипалей газ, утверждают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Николай Топорнин отметил, что подобной информации сложно доверять.

Британская газета Times со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве утверждает, что спецслужбы установили местонахождение секретной российской лаборатории, якобы изготовившей нервно-паралитическое вещество, которым отравились Скрипали.

Собеседники издания подчеркивают, что они не уверены на 100%. Но один источник настаивает, что о местоположении можно говорить "с высокой долей уверенности".

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь
© AP Photo / PA/Jonathan Brady
"Новичок", да не "ОК", или Обратная химическая реакция Лондона
Сообщается, что эксперты смогли установить источник отравляющего вещества "при помощи научного анализа и разведывательной информации". Издание подчеркивает, что власти страны еще до инцидента в Солсбери знали о существовании объекта, где было произведено отравляющее вещество, которое в Британии называют "Новичок".

"В целом, к моменту проведения первого заседания комитета Cobra (в него входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб – ред.), мы знали, что более чем очевидно, что оно российского происхождения", – сказано в публикации.

Это не первое бездоказательное утверждение. В британских СМИ уже не раз появлялись обвинения в причастности России к инциденту. Однако официально глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.

В эфире радио Sputnik политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отметил, что информация Times о якобы обнаруженной лаборатории не заслуживает доверия.                            

"Такой информации сложно доверять. Потому что пока ни одна группа ученых не подтвердила, что по субстанции этого вещества можно определить лабораторию, которая его произвела. Мы считаем, что вещество могло быть произведено в двадцати странах мира. Кроме того, глава военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Айткенхед ранее сказал, что  британские специалисты не смогли определить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. Вот и все. Вот ответ на этот вопрос. А все остальное, что звучит в последнее время, – это политические инсинуации. С "легкой руки" Великобритании Россию назначили ответственной за это преступление, и никто не хочет предоставлять никаких аргументов и реальных доказательств. Специалисты ОЗХО обещали закончить работы по детектированию этого вещества к концу этой недели. Может быть, они скажут нам что-то новое, и тогда появятся новые версии", – сказал Николай Топорнин. 

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
Аналитик: мотив для провокации со Скрипалями был только у одной страны
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании. 

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