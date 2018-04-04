"Неадекват и психиатрия". Политолог о призывах к ВСУ "наступать на Ростов"

Представитель Украины в подгруппе по безопасности в Донбассе Евгений Марчук рассказал СМИ, почему ВСУ не стоит думать о "наступлении на Ростов". Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала разъяснения украинского генерала.

Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе, экс-министр обороны Украины Евгений Марчук рассказал, почему ВСУ не нужно думать о "наступлении на Ростов".

"Приходилось слышать "Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова" и так далее. Нужно быть реалистами", – заявил генерал в интервью телеканалу ZIK. По его словам, наступление на Россию – это "прекрасная патриотическая иллюзия".

Марчук пояснил, что для любой наступательной операции нужны соответствующая подготовка и резервы, которых у ВСУ нет даже для того, чтобы освободить Донецк. В частности, необходима дополнительная мобилизация, а также перестройка структуры войск из оборонительной в наступательную. Генерал напомнил, что "с той стороны" украинских военных встретят "уже не трактористы и комбайнеры".

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.

"В данном случае генерал выступил в качестве психиатра, который предостерег пациентов от чрезмерно неадекватных действий, потому что понятно, что наступление на Ростовскую область обернулось бы для ВСУ страшной катастрофой. Сейчас в ЮФО накоплены огромные силы авиации, все рода войск там находятся в огромном количестве, и понятно, что даже сама попытка наступления (ВСУ) обречена на провал. И то, что пытаются демонстрировать некоторые украинские военачальники и полевые командиры вроде (советника начальника Генштаба ВСУ Дмитрия) Яроша насчет "наступления на Ростов" – это просто неадекват и психиатрия", – сказала Наталья Макеева.

На Украине не в первый раз заявляют о желании "дойти" до российских городов. Так, в прошлом году депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что ВСУ способны победить российскую армию и провести парад в центре Москвы.

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