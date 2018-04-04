Крымский публицист: Украина дискредитирует себя в глазах крымчан

Погранслужба Украины угрожает задерживать все суда, выходящие из Крыма. Крымский публицист Платон Беседин в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления напоминают продолжение блокады полуострова.

Киев будет реагировать на "нарушения" порядка выхода судов из Крыма, заявил изданию "Обозреватель" представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Позиция Украины однозначна: Крым – незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", – подчеркнул он.

Двадцать пятого марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

В среду, 4 марта, капитана Владимира Горбатенко доставили в Херсон, где поместили в отделение СБУ. В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Остальной экипаж остался в порту. Покидать судно им запрещено с первого дня задержания.

В свою очередь, крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

На фоне инцидента Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".

Крымский писатель, публицист Платон Беседин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Тут есть две проблемы. В принципе, ситуация, которая возникла, вполне ожидаема. Ничего экстраординарного или нового не случилось. Ведь Украина считает Крым своим, считает его "оккупированным". Поэтому, понятно, что они действуют в рамках своих воззрений, своего законодательства. А учитывая, что отношения России и Запада вошли в проблематичную фазу, Киев воспользовался ситуацией в своих интересах, считая, что это не будет восприниматься негативно, и они получат поддержку. Другое дело, насколько это правильно по отношению к Крыму. Я считаю, что это неправильно. Мне это отчасти напоминает продолжение блокады полуострова – сначала была водная блокада, потом энергоблокада…", – сказал Платон Беседин.

По его мнению, подобные действия могут обернуться против самой Украины.

"Это неэффективно и, прежде всего, вредит репутации самой Украины в Крыму. Потому что это удар, прежде всего, по жителям Крыма. Это, знаете, как ни себе ни людям. Зачем это делать, ведь Крым уже четыре года назад определился. Надеяться на то, что эти блокады как-то заставят людей передумать? Они не заставят их передумать, а только, наоборот, озлобят людей, настроят их против Украины", – считает Платон Беседин.

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