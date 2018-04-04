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Политолог: совместное заявление РФ, Ирана и Турции по Сирии – сигнал США

18:0604.04.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани в Анкаре. 4 апреля 2018Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани в Анкаре. 4 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган приняли заявление по итогам переговоров в Анкаре. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik назвал этот документ огромным шагом вперед.

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров в Анкаре.

В частности, в совместном заявлении, опубликованном на сайте иранского президента, говорится, что страны поддерживают суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии. Россия, Иран и Турция убеждены, что не существует военного решения конфликта в Сирии, его можно решить только путем политического процесса. Лидеры трех стран подчеркнули, что готовы оказать помощь ООН для запуска работы конституционной комиссии САР в ближайшее время. 

Кроме того, президенты подчеркнули важность отделения террористических группировок в Сирии от вооруженной оппозиции, соблюдающей перемирие, и выразили готовность продолжить сотрудничество для полной ликвидации террористов в Сирии.

Участники митинга студентов университета Баас в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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На совместной пресс-конференции по итогам саммита президент РФ назвал свой официальный визит в Турцию очень успешным, а также отметил, что переговоры прошли в деловой и конструктивной обстановке.

"Наши переговоры в трехстороннем формате прошли в деловой и конструктивной обстановке. Мы обстоятельно рассмотрели основные аспекты ситуации в Сирии, обменялись мнениями по дальнейшим шагам в целях обеспечения долгосрочной нормализации в этой стране", – сказал российский президент.

При этом Путин подчеркнул, что политизация гуманитарной проблематики в Сирии недопустима.

"Важное место в нашей дискуссии заняла гуманитарная проблематика. Была констатирована недопустимость политизации этой темы, необходимость четкого выполнения резолюции 2401 Совбеза ООН, которая направлена на облегчение страданий мирного населения на всей территории Сирии", – сказал Путин.

В эфире радио Sputnik ответственный секретарь Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян назвал принятое совместное заявление трех стран большим шагом вперед.

"Сегодня Россия, Иран и Турция сделали заявление, которое говорит о том, что региональный консенсус по Сирии состоялся. Я думаю, совместное заявление трех стран – это огромный шаг вперед. Страны продемонстрировали, как должны решаться международные проблемы. Но поскольку американцы находятся в Сирии, вооружают курдов, да и президент Франции (Эммануэль) Макрон недавно заявил о готовности направить туда подразделение для помощи курдам, пока рано говорить о мире на территории Сирии. Россия в Восточной Гуте очень успешно разрешила конфликт, вопрос почти решен, террористы покинули этот регион, но огромное количество террористов находится в Идлибе", – сказал Араик Степанян.

По его мнению, заявление лидеров России, Ирана и Турции можно расценивать и как определенный сигнал США.

"Американцы, несмотря на то, что (президент США Дональд) Трамп обещал в скором будущем покинуть Сирию, на практике только перебрасывают туда новые силы. То есть их слова и дела пока не сходятся. И совместное заявление России, Ирана и Турции – это, мне кажется, еще и сигнал американцам, что региональные державы выступают за мир в Сирии. И США или должны с этим считаться, или предложить какой-то другой мирный проект. Во всяком случае, они должны покинуть Сирию, так как находятся там на незаконных основаниях", – заключил политолог.

Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в таком формате во второй раз. Первый российско-ирано-турецкий саммит состоялся в Сочи в ноябре прошлого года.

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