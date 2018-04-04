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Политолог: заявления ЕС по итогам спецсессии ОЗХО выглядят как вызов

17:1504.04.2018
(обновлено: 18:04 04.04.2018)
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© Фото : Organization for the Prohibition of Chemical WeaponsШтаб-квартира ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)Штаб-квартира ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)
© Фото : Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
Евросоюз не поддержал проект заявления ОЗХО по "делу Скрипаля". В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров отметил, что подобная позиция ЕС не вызывает удивления.

Евросоюз по итогам специального заседания Исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созванного по инициативе РФ и посвященного инциденту в британском Солсбери, отказался поддержать проект совместного заявления, в связи с тем, что Россия якобы не предоставила никаких ответов. Об этом говорится в заявлении от имени ЕС, представленном в организацию.

"Вызывает сожаление, что Россия не показала позитивной реакции на первоначальное предложение Британии предоставить релевантную информацию", – указано в документе.

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
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Ранее в постпредстве России при организации заявили, что 14 государств-членов ОЗХО поддержали необходимость решения "дела Скрипаля" в рамках международного права. 

В свою очередь Евросоюз заявил о полном доверии расследованию Великобритании по "делу Скрипаля" и ее сотрудничеству с техническим секретариатом ОЗХО в соответствии с правилами. При этом в заявлении указано, что Россия должна сотрудничать с ОЗХО по делу об отравлении бывшего разведчика. 

"Крайне важно, чтобы Россия ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила ОЗХО полную информацию по поводу любой программы, имеющей отношению к делу", – говорится в документе.

При этом британская делегация при ОЗХО раскритиковала предложение российской стороны по совместному расследованию инцидента в Солсбери.

Дипломаты назвали инициативу Москвы "странной". В сообщении в Twitter утверждается, что "это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти".

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров отметил, что подобная позиция Евросоюза не вызывает удивления.

"Данное заявление ЕС демонстрирует следование ранее принятому решению американцев и англичан по "цементированию" евроатлантического сотрудничества, поэтому оно не вызывает удивления. Кроме того, отмечу, что ОЗХО – это организация, которая контролируется американцами. Поэтому вся сегодняшняя история была предсказуема и ожидаема. Что касается формулировок в заявлении ЕС, то фраза о том, что Россия "не показала позитивной реакции" выглядит как вызов, за которым должен последовать ответ. Но это опять же стремление спровоцировать Россию на какие-то недружественные ответные действия. Поэтому думаю, что наш ответ должен быть сдержанным, с учетом того, что все эти заявления – пустые слова, за которыми по-прежнему нет доказательств причастности России к отравлению Скрипалей. Думаю, что этих доказательств нет и не будет", – сказал Максим Жаров. 

Полиция у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
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Ранее в связи с обвинениями в адрес России по "делу Скрипаля" Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов. Британию поддержали ряд стран ЕС и некоторые другие государства, в том числе США, Канада, Македония и Украина. Россия в ответ объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов.

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