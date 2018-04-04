Политолог: заявления ЕС по итогам спецсессии ОЗХО выглядят как вызов

Евросоюз по итогам специального заседания Исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созванного по инициативе РФ и посвященного инциденту в британском Солсбери, отказался поддержать проект совместного заявления, в связи с тем, что Россия якобы не предоставила никаких ответов. Об этом говорится в заявлении от имени ЕС, представленном в организацию.
"Вызывает сожаление, что Россия не показала позитивной реакции на первоначальное предложение Британии предоставить релевантную информацию", – указано в документе.
В свою очередь Евросоюз заявил о полном доверии расследованию Великобритании по "делу Скрипаля" и ее сотрудничеству с техническим секретариатом ОЗХО в соответствии с правилами. При этом в заявлении указано, что Россия должна сотрудничать с ОЗХО по делу об отравлении бывшего разведчика.
"Крайне важно, чтобы Россия ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила ОЗХО полную информацию по поводу любой программы, имеющей отношению к делу", – говорится в документе.
При этом британская делегация при ОЗХО раскритиковала предложение российской стороны по совместному расследованию инцидента в Солсбери.
Дипломаты назвали инициативу Москвы "странной". В сообщении в Twitter утверждается, что "это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти".
В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров отметил, что подобная позиция Евросоюза не вызывает удивления.
"Данное заявление ЕС демонстрирует следование ранее принятому решению американцев и англичан по "цементированию" евроатлантического сотрудничества, поэтому оно не вызывает удивления. Кроме того, отмечу, что ОЗХО – это организация, которая контролируется американцами. Поэтому вся сегодняшняя история была предсказуема и ожидаема. Что касается формулировок в заявлении ЕС, то фраза о том, что Россия "не показала позитивной реакции" выглядит как вызов, за которым должен последовать ответ. Но это опять же стремление спровоцировать Россию на какие-то недружественные ответные действия. Поэтому думаю, что наш ответ должен быть сдержанным, с учетом того, что все эти заявления – пустые слова, за которыми по-прежнему нет доказательств причастности России к отравлению Скрипалей. Думаю, что этих доказательств нет и не будет", – сказал Максим Жаров.
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