Эксперт: США ведут дело к новому конфликту в Сирии

Действия США в Сирии создают условия для начала там масштабной войны "всех против всех", считают в российском Генштабе. Эксперт Борис Долгов в эфире радио Sputnik перечислил наиболее опасные, по его мнению, направления действий американцев.

США закладывают в Сирии "конфликтный потенциал", который может вылиться в новую масштабную войну "всех против всех", заявил на Московской международной конференции по безопасности заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, Вашингтон уже взял курс на "расчленение" Сирии.

Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на этой же конференции, международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов. По его мнению, цель США и их союзников – расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие.

Также Рудской подвел итоги военных действий против террористов и рассказал о ситуации в Восточной Гуте.

Как сообщил генерал, всего в Сирии при поддержке России и Ирана уничтожили более 65 тысяч боевиков. Также удалось освободить 1245 населенных пунктов, разминировать более 6,5 тысячи гектаров земли, более полутора тысяч километров дорог и около 17,2 тысячи зданий.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешнюю ситуацию в Сирии.

"США продвигают свои интересы в Сирии с самого начала кризиса в этой стране, а их интересы заключаются в том, чтобы, во-первых, отстранить от власти неугодное США правительство (президента Сирии Башара) Асада, и, во-вторых, в том, чтобы расчленить эту страну. Нынешние же действия США провоцируют возникновение нового конфликта в Сирии, и эта ситуация осложняется тем, что американцы, наряду с поддержкой курдских формирований, формируют так называемую "новую сирийскую армию". В частности – на тех более чем 25 опорных пунктах, которые созданы американскими военными в Сирии. На этих пунктах формируются вооруженные формирования, в которые вливаются, в частности, боевики из разгромленных отрядов ИГ*. Этим формированиям предстоит бороться с сирийской правительственной армией, и это важный фактор, который серьезно дестабилизирует обстановку", – считает Борис Долгов.

По его словам, действия США в Сирии провоцируют конфликт, в котором будут участвовать самые различные силы.

"Одним из участников назревающего конфликта может стать Турция, которая уже ведет военную операцию против курдских вооруженных формирований в районе Африна и далее по руслу Евфрата – это тоже одно из звеньев этого нового конфликта. Поэтому можно сказать, что США провоцируют в Сирии многоаспектный конфликт, в котором будут участвовать различные силы и различные вооруженные формирования", – заключил Борис Долгов.

* Террористическая группировка, запрещенная в России