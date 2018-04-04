Эксперт: США ведут дело к новому конфликту в Сирии

США закладывают в Сирии "конфликтный потенциал", который может вылиться в новую масштабную войну "всех против всех", заявил на Московской международной конференции по безопасности заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, Вашингтон уже взял курс на "расчленение" Сирии.
Также Рудской подвел итоги военных действий против террористов и рассказал о ситуации в Восточной Гуте.
Как сообщил генерал, всего в Сирии при поддержке России и Ирана уничтожили более 65 тысяч боевиков. Также удалось освободить 1245 населенных пунктов, разминировать более 6,5 тысячи гектаров земли, более полутора тысяч километров дорог и около 17,2 тысячи зданий.
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешнюю ситуацию в Сирии.
"США продвигают свои интересы в Сирии с самого начала кризиса в этой стране, а их интересы заключаются в том, чтобы, во-первых, отстранить от власти неугодное США правительство (президента Сирии Башара) Асада, и, во-вторых, в том, чтобы расчленить эту страну. Нынешние же действия США провоцируют возникновение нового конфликта в Сирии, и эта ситуация осложняется тем, что американцы, наряду с поддержкой курдских формирований, формируют так называемую "новую сирийскую армию". В частности – на тех более чем 25 опорных пунктах, которые созданы американскими военными в Сирии. На этих пунктах формируются вооруженные формирования, в которые вливаются, в частности, боевики из разгромленных отрядов ИГ*. Этим формированиям предстоит бороться с сирийской правительственной армией, и это важный фактор, который серьезно дестабилизирует обстановку", – считает Борис Долгов.
По его словам, действия США в Сирии провоцируют конфликт, в котором будут участвовать самые различные силы.
"Одним из участников назревающего конфликта может стать Турция, которая уже ведет военную операцию против курдских вооруженных формирований в районе Африна и далее по руслу Евфрата – это тоже одно из звеньев этого нового конфликта. Поэтому можно сказать, что США провоцируют в Сирии многоаспектный конфликт, в котором будут участвовать различные силы и различные вооруженные формирования", – заключил Борис Долгов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России