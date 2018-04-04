Как далеко США и Китай готовы зайти в "торговой войне"? Мнение эксперта

Китай введет пошлины на 106 видов американских товаров, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Павел Захаров высказал мнение, что стороны – китайская и американская – оказались в условиях торговой войны.

Пекин вводит пошлины на сотню с лишним наименований товаров из США, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Госсовет Китая принял решение о введении 25%-ной пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности", – уточнили СМИ.

Это стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, которые планируется обложить сбором.

Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти Соединенных Штатов объявят о введении своих пошлин на товары из Поднебесной, сообщает телеканал.

Китай 1 апреля ввел пошлины на 128 американских товаров.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". Документ приняли по итогам начатого в августе расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальных прав на американскую продукцию. Он позволяет в одностороннем порядке вводить ограничения на пути импорта из Китая.

На днях США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины. Так Вашингтон намерен преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Пекином. По подсчетам американской администрации, Китай будет терять на новых пошлинах около 50 млрд долларов ежегодно.

Также США заявили, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.

В Пекине неоднократно подчеркивали, что не хотят торговой войны, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты национальных интересов.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Павел Захаров высказал мнение, что стороны уже оказались в условиях торговой войны.

"Мы видим ситуацию, которую можно назвать торговой войной: cначала США вводят пошлины на китайские высокотехнологичные товары, пытаясь таким образом их вытеснить с американского рынка, Китай в ответ тоже объявляет о вводе пошлин на широкий круг американских товаров. Остается только вопрос: насколько серьезно настроены обе стороны, намерены ли они идти до конца в этом противостоянии? Или здесь "игра нервов"? То есть обе стороны заявили об угрозах и теперь ждут ответной реакции – может, другая сторона отступит. Возможно, что в данной ситуации со стороны США – это своего рода переговорная стратегия. С самого начала Трамп заявляет неприемлемые требования к Китаю на 50 млрд долларов в расчете на то, что Китай уступит хотя бы частично. Дальше, на мой взгляд, все-таки будет переговорный процесс, стороны будут пытаться договариваться: в чем они готовы снизить свои требования, а чем не готовы поступиться", – сказал Павел Захаров.

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