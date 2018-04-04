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Аналитик: мотив для провокации со Скрипалями был только у одной страны

13:5604.04.2018
(обновлено: 14:21 04.04.2018)
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© AFP 2018 / Ben StansallСотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в СолсбериСотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по "делу Скрипалей". Политический аналитик Александр Шпунт в эфире радио Sputnik высказал мнение, что к настоящему времени уже складывается полная картина по мотивам и схеме этой провокации против России.

Москва получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом РИА Новости сообщили в постпредстве России при организации.

"Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем", – сказали в дипмиссии.

В воскресенье стало известно, что Россия направила в организацию 13 вопросов. Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" по "делу Скрипалей".

Сотрудник британских экстренных служб на месте обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
Мнение: странам Европы придется выпутываться из ситуации с "делом Скрипаля"
Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Британская сторона бездоказательно утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва, Россия причастность категорически отрицает.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества.  

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в "деле Скрипалей" Британия оказалась в неоднозначной ситуации. 

"(Премьер-министр Британии) Тереза Мэй была, в общем, неплохим министром внутренних дел, она отлично понимает, что такие дела рано или поздно раскрываются – и вчерашнее заявление (главы военной лаборатории в Портон-Дауне – ред.) очень хорошо это подчеркивает. И она явно не хотела бы быть навсегда вычеркнутой из истории Великобритании как премьер-министр, который на своей территории убил собственного гражданина. И здесь возникает очень интересное уравнение", – сказал Александр Шпунт.

Он полагает, что организаторы этой антироссийской провокации – не британцы, ясный мотив мог быть только у США. 

"Если мы вычеркнем Россию, которая явно этого не делала, и если мы вычеркнем Великобританию, то остается очень простая формула: есть мотив, есть орудие и есть возможность. У кого был мотив совершить эту провокацию? Существует только одна страна в мире, которую явно не устраивает ситуация, когда Россия выступает гарантом по химическому оружию и вообще по оружию массового поражения. Прежде всего, речь идет о сирийской "химической сделке", по которой (президент Сирии Башар) Асад освободился от химического оружия, и об иранской "ядерной сделке". Эта страна – Соединенные Штаты Америки, которые удерживает от бомбардировки Дамаска Россия и ее статус гаранта в сирийской "химической сделке", и удерживает от разрушения иранской "ядерной сделки" опять-таки Россия и ее статус одного из гарантов этой сделки. Вот вам мотив – мотив понятный и прозрачный", – уверен Александр Шпунт.

По его словам, для получения полной уверенности в том, кто именно организовал провокацию, осталось получить лишь последние улики. 

"Все очень просто: если в ближайшие недели мы увидим, что на позиции России в ОЗХО и на позиции России как гаранта "химической сделки" с Дамаском и "ядерной сделки" с Ираном идут атаки – значит, точно можно указать, что автором этой провокации был тот, кому эта провокация была выгодна", – сказал Александр Шпунт. 

Научный центр Минобороны Великобритании в Портон-Даун
© РИА Новости
Политолог: признание британских экспертов может означать только одно
Ранее в связи с обвинениями в адрес России по "делу Скрипаля" Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов. Британию поддержали ряд стран ЕС и некоторые другие государства, в том числе США, Канада, Македония и Украина. Россия в ответ объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов.

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