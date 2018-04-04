Эксперт: террористы очень быстро подстраиваются под меняющуюся обстановку

Сотрудники ФСБ РФ на месте происшествия, где члены законспирированной террористической ячейки оказали сопротивление сотрудникам спецслужб и получили ранения, несовместимые с жизнью. 11 марта 2018

Сотрудники ФСБ РФ на месте происшествия, где члены законспирированной террористической ячейки оказали сопротивление сотрудникам спецслужб и получили ранения, несовместимые с жизнью. 11 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин заявил о сохраняющейся опасности от ИГ*. В эфире радио Sputnik президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер отметил способность террористов к смене приемов своей деятельности.

Несмотря на военное поражение, группировка "Исламское государство"* еще способна на вылазки в разных регионах мира, и чтобы противостоять ей, нужно подумать о новых формах международного взаимодействия. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Московской конференции по международной безопасности, которое зачитал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка (ИГ*) сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры", – говорится в тексте.

В этих условиях, считает Путин, "необходимо вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы".

В эфире радио Sputnik президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер отметил, что террористы способны быстро менять тактические и технические приемы своей деятельности.

"Террористические организации всегда очень быстро подстраиваются под меняющуюся политическую, военную и иную обстановку. История террористической деятельности говорит о том, что любая крупная организация обладает сильными специалистами, которые всегда готовят на несколько лет вперед варианты террористических актов – в зависимости от геополитической, финансовой и иной обстановки, в которой террористам приходится действовать. Поэтому изменение военной ситуации, военного равновесия на территории Сирии приводит к тому, что руководители международных террористических организаций будут менять тактические и технические приемы своей деятельности, переходить в другие регионы, искать альтернативные методы совершения террористических актов либо возвращаться к ранее известным, проводя их в новых условиях. Это "работа", которая практически никогда не заканчивается. Поэтому противодействие будет продолжаться еще долго", – сказал Иосиф Линдер.

*Террористическая организация, запрещена в России

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