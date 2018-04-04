Военный эксперт рассказал, почему Турция хочет покупать оружие у России

Поставки С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов отметил, что Анкара неслучайно сделала выбор в пользу российских ЗРК.

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года. Об этом сообщил в Twitter замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир по итогам заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Как заявил накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом, Москва и Анкара договорились ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов отметил, что Анкара неслучайно сделала выбор в пользу российских комплексов.

"Турция заинтересована в покупке С-400, потому что это один из лучших сегодня ЗРК в мире. Американский Patriot и "рядом не стоял" с нашими средствами ПВО. Америка и страны Европы отстают от нас примерно лет на двадцать пять – тридцать в производстве подобного рода зенитных комплексов. Следует учесть, что у нас есть еще новейший зенитный ракетный комплекс С-500. Турция заинтересована покупать самое лучшее оружие, а оно – у России. Кроме того, американцы своими непродуманными действиями в отношении Турции сами заставляют ее закупать оружие у России, несмотря на то, что Турция является членом НАТО. Не только Турция, но и другие страны мира увидели, насколько С-400 хорошо себя зарекомендовали в боевых действиях, и выразили желание купить комплексы", – сказал Олег Глазунов.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.

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