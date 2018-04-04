Военный эксперт предложил метод борьбы с "украинским пиратством"

На Украине капитана задержанного российского судна "Норд" увезли в неизвестном направлении. Военный морской эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, назвав действия украинских пограничников настоящим "пиратством".

Украинские пограничники рано утром вывезли капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Об этом РИА Новости сообщил представитель судовладельца – компании "Балтийский берег".

"Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно", – сказал собеседник агентства.

Защита расценивает это как похищение и пытается установить, где в данный момент находится Горбенко. В компании считают действия украинских властей неприемлемыми.

По предварительным данным, в среду должно состояться первое заседание украинского суда по делу, связанному с керченским судном "Норд". Слушания пройдут в Мариуполе.

Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. Все они имеют российские паспорта, выданные в Керчи. Судно с командой отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним также не пускают российского консула и отказывают в необходимой медицинской помощи.

Крымское управление ФСБ, в свою очередь, возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

На фоне инцидента Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".

Капитан 1 ранга запаса, военный морской эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, отметив, что украинские пограничники действительно повели себя в отношении российского судна как пираты.

"Я считаю, что произошедшее в нейтральных водах Азовского моря – это беспрецедентный случай. Это действительно пиратство, когда захватили судно, увели, под угрозой, насколько я понимаю, оказались даже жизни людей. Создается такое впечатление, что украинская сторона ищет любой повод, о котором мы даже не думаем и не можем просчитать, чтобы осложнить отношения с Россией. Они называют Россию "страной-агрессором", Крым называют "временно оккупированной территорией"… И наша задача – сделать все, чтобы люди не страдали и чувствовали себя защищенными как граждане Российской Федерации", – сказал Василий Дандыкин.

Он высказал мнение, каким образом это может быть сделано.

"По отношению к ним (к украинской стороне – ред.) могут быть применены не только дипломатические меры, но и охрана всех наших рыбаков, которые там находятся, со стороны и береговой охраны, и со стороны Черноморского флота. Тогда, я думаю, они (украинские пограничники – ред.) поостерегутся заниматься такими делами. Для этого есть все необходимое – для того, чтобы сопровождать наши суда, которые там находятся. Это, в принципе, то же, что делают сейчас международные силы по борьбе с сомалийскими пиратами. Но, прежде всего, конечно, необходимо сделать все, чтобы судно было освобождено", – заключил эксперт.

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