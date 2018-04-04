Эксперт: с сокращением транзита эффективность "Нафтогаза" вызовет вопросы

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, во сколько раз сократится транзит газа через Украину. В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин высказал мнение о том, как это скажется на доходах "Нафтогаза".

Транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" продолжится, но сократится до 10-15 млрд кубометров в год, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные", – сказал Миллер в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос о возможности заключения нового транзитного контракта с "Нафтогазом", глава "Газпрома" сказал, что предстоят переговоры. При этом он подчеркнул, что это будут не те условия, которые прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.

В 2017 году транзит российского газа через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 млрд кубов.

В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин поделился мнением о том, как это скажется на работе и доходах "Нафтогаза Украины".

"План "Газпрома" заключается в том, чтобы стратегические направления переориентировать на новые транспортные системы, а тактические – оставить за транзитом через Украину. Для "Нафтогаза Украины" это, конечно, означало бы очень серьезные изменения в доходной части. Будет новое соглашение, где – другие объемы, другие сроки и прочее. Пока мы не знаем транзитных условий. Но если транзит существенно сократится, то возникнут большие вопросы об экономической эффективности работы "Нафтогаза" – ведь мощности не понадобятся, с ними надо будет что-то делать. То есть экономика всего "Нафтогаза", конечно, очень резко изменится. Не думаю, что детальный анализ уже проводился украинскими коллегами – они надеются, что картина будет другой. Но это очень серьезные изменения. Поэтому, думаю, сопротивление "Северному потоку-2" связано с этим. Потому что европейская сторона понимает: может так оказаться, что компенсация недополученных доходов ляжет на партнеров Украины", – сказал Владимир Фейгин.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить Киеву 2,56 млрд долларов.

В "Газпроме" вердикт назвали "асимметричным" и заявили, что будут защищать свои права "всеми законными способами". В компании отметили, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение. Как заявил Миллер, компания не намерена за свой счет помогать соседним странам восстанавливать экономику. В конце марта "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража по искам с "Нафтогазом".

Накануне стало известно, что "Газпром" зарезервировал всю сумму штрафа по контракту с "Нафтогазом".