Политолог о "деле Скрипаля": теперь странам Европы придется "выпутываться"

Автомобили у здания МИД РФ во время брифинга по ситуации вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Автомобили у здания МИД РФ во время брифинга по ситуации вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Британские специалисты не установили происхождение вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов отметил, что европейцам предстоит заново выстраивать отношения с РФ.

Британские специалисты не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, сообщил глава военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Айткенхед.

По его словам, полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

Глава лаборатории отметил, что научная информация была передана правительству, которое, по его словам, "использовало и многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам".

Президент России Владимир Путин, комментируя во вторник, 3 апреля, "дело Скрипаля", отметил, что отравляющие вещества, похожие на "Новичок", могут производиться в 20 странах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что теория Лондона о причастности Москвы к отравлению Скрипаля не подтвердится в любом случае. При этом Великобритании нужно будет принести извинения российской стороне, отметил он.

"А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне", — заявил он.

При этом, считает Песков, быстрого развития ситуации ожидать не стоит. "Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится", — сказал он.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал мнение, что европейцам предстоит заново выстраивать отношения с Россией.

"Информация о том, что доказательств нет, естественно, будет вызывать реакцию европейских политиков, которые понимают, что их обманули, и они в этой ситуации выглядят, по меньшей мере, нелепо. Поскольку поверили бездоказательным утверждениям британской стороны, не подтвержденным никакими фактами. Теперь все страны, которые выступили единым фронтом, проявив солидарность в рамках Евросоюза и НАТО с Великобританией и США, должны как-то выпутываться из этой ситуации. И выстраивать новые отношения с Россией, поскольку эти отношения очень сильно испорчены. Все это в очередной раз показывает, что политические круги Великобритании и США не останавливаются ни перед чем ради дискредитации России", — сказал Владимир Шаповалов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", и обвиняют в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.

В связи с отравлением Скрипаля Великобритания выслала 23 российских дипломата. Решение поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия и Украина. В то же время НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе.

Россия ответила на высылку дипломатов зеркальными мерами.



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