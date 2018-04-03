Политолог: признание британских экспертов может означать только одно

Британские специалисты заявили, что не смогли установить происхождение вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщают СМИ. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik пояснил, о чем говорит это сообщение.

Британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил телеканалу Sky News глава военной лаборатории в Портон-Дауне.

При этом он подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

"Мы не установили, где именно оно было произведено, но мы передали научную информацию в правительство, которые использовало многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам", — заявил глава лаборатории.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Британские власти бездоказательно утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", и обвиняют в причастности к этому Россию. При этом в СССР химоружия с таким названием не существовало. Москва все обвинения категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе.

Россия ответила на высылку дипломатов зеркальными мерами.

Политолог, член экспертного совета Института социально- экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление британских экспертов.

"Информация, согласно которой британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, может означать только одно: Россия, как это неоднократно и заявляли российские представители, не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Другое дело, что эта информация может интерпретироваться в Великобритании и на Западе в целом в соответствии с уже готовыми политическими установками. Поэтому можно предположить, что трактоваться это будет примерно так: да, доказать вину России пока не удается, но мы, дескать, и так знаем, что она виновата", – сказал Алексей Зудин.

Между тем, по его словам, заявление британских специалистов открывает довольно широкое поле для интерпретаций.

"Исследования проводили британские эксперты, которые, несомненно, дорожат своей профессиональной репутацией, но, с другой стороны, нельзя забывать, что они живут и работают в Великобритании. И похоже, что их заявление о невозможности установить происхождение вещества точно может говорить только о том, что это происхождение – не российское. А какое именно – британское, или из какой-то страны-союзника Британии – им, возможно, называть не хотелось бы. Как мне кажется, такая версия тоже имеет право на существование, учитывая тот факт, что к исследованию вещества по определению должны были быть привлечены люди очень компетентные", – отметил Алексей Зудин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!