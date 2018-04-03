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Эксперт: АЭС "Аккую" – не только крайне выгодный экономический проект

19:0803.04.2018
(обновлено: 19:13 03.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС Аккую. 3 апреля 2018Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС Аккую. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству первого блока АЭС "Аккую". О значении этого проекта в эфире радио Sputnik рассказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт строительству первого блока АЭС "Аккую".

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© Фото : "Турецкий поток"
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По словам российского президента, в проекте будут реализованы "передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии".

"Будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования", – добавил он.

Путин выразил надежду, что станция послужит развитию экономики, науки, производственного потенциала и обеспечит потребителей недорогой и чистой электроэнергией. Турецкий лидер, со своей стороны, назвал "Аккую" символом сотрудничества двух стран.

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Ранее стало известно, что Анкара придала проекту статус стратегической инвестиции, что должно помочь его осуществлению. Сейчас идет отбор соинвесторов.

Согласно межправительственному соглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям, остальные 49% акций могут получить внешние инвесторы.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что проект возведения АЭС "Аккую" имеет не только экономическое, но и политическое измерение. 

"Проект предусматривает совместную эксплуатацию строящейся АЭС и, в дальнейшем, совместное получение прибыли. Но, конечно, это не только крайне выгодный для России и Турции экономический проект. Это и важный политический проект по расширению и углублению и без того динамично развивающихся российско-турецких отношений. За плечами России и Турции – много сотен лет совместной истории, в которой были разные этапы. Неоднократно Россия и Турция воевали за лидерство в регионе, были и периоды очень теплых отношений. Но, наверное, такого уровня и глубины взаимодействия, который достигнут сегодня, у наших стран еще не было никогда. И это – хороший сигнал для всего региона, это хороший фактор для евразийского пространства, для развития евразийских интеграционных проектов. Ну и, безусловно, это фактор динамичного и, главное, безопасного развития всего региона, включая Центральную Азию, Ближний Восток и Закавказье", – сказал Алексей Мартынов. 

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого составит 1200 мегаватт.

"Аккую" – первая в мире АЭС, предполагающая модель BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой формулой, Россия сможет пользоваться мощностями станции после ее запуска. 

Стоимость станции, запуск которой запланирован на 2023 год, оценивается в двадцать миллиардов долларов. По мнению экспертов, ее мощность может достигнуть 10% общей энерговыработки Турции.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
zakat31
Грустно! Опять наступаем на те же грабли. Построим в 2023 году, где-то в 2024 или чуть позже нам дадут под зад коленом. Потерянные деньги , время и шансы развить свою страну. Поражает эта недальновидность. Точно так же как хранение средств Стабилизирующего фонда в США.
19:29
03.04.2018
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