Политолог: НАТО само осложняет поиск общего языка с Россией

В МИД РФ назвали "театром абсурда" заявления НАТО о готовности к диалогу с Россией. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik обратил внимание, что ранее альянс принял решение выслать российских дипломатов, и это лишь один из примеров ухудшения отношений.

Москва считает театром абсурда заявления НАТО, что организация готова к диалогу, но при этом альянс высылает российских дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что действия альянса по высылке сотрудников постпредства РФ "уже противоречат тем многочисленным заявлениям" и генсека, и других представителей НАТО о том, что организация заинтересована в политическом диалоге с РФ, предотвращении опасных военных инцидентов, созыве заседания Совета Россия-НАТО.

"Это театр абсурда", – сказал Грушко.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отзыве, в качестве ответной меры альянса на "дело Скрипаля", аккредитации у семи сотрудников российского постпредства при альянсе и отказе в предоставлении аккредитации еще трем. Таким образом, численность постпредства сокращается до 20 человек.

Источник в МИД РФ заявил, что Москва обязательно ответит на сокращение числа сотрудников постпредства России при НАТО. По его словам, "этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе".

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта с сожалением отметил, что отношения России и Запада продолжают ухудшаться.

"Это неприятная тенденция, которая не дает возможности выйти на взаимопонимание. И отношения России и НАТО, к сожалению, являются ярким примером этой тенденции. Дипломатия является способом поиска компромисса, когда стороны ищут общий язык, возможность избежать войны. И общение НАТО с нашими представителями – в качестве дипломатов выступают наши военные специалисты – дает возможности обмена предупреждениями о вероятных проблемах, проведении военных учений и многом другом", – сказал Юрий Почта.

Он отметил, что разрыв контактов между Россией и НАТО чреват крайне негативными последствиями.

"Если, как мы видим сейчас, нет желания Запада сохранять и углублять эти контакты, то это означает, что тогда в международных отношениях наступает период, когда часть стран просто выбрасывается из нормального общения, и с ними начинают говорить языком ультиматумов, силы, предъявления претензий, не выслушивая объяснений. То есть просто предлагается сдаваться на любых условиях, на условиях победителя. И следующим этапом могут стать военные действия, а этого ни в коем случае допускать нельзя", – заключил политолог.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Москва ввела ответные меры.

Четвертого марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в центре британского города Солсбери. Власти Британии бездоказательно утверждают, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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