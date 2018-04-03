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Эксперт: дискуссия в Сербии по поводу НАТО нарастает

16:2103.04.2018
(обновлено: 16:28 03.04.2018)
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© AFP 2018 / Alexa StankovicМитинг против НАТО в БелградеМитинг против НАТО в Белграде
© AFP 2018 / Alexa Stankovic
Оппозиционная Сербская радикальная партия (СРП) призвала Белград отказаться от военного нейтралитета и присоединиться к ОДКБ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Александр Пивоваренко.

Оппозиционная Сербская радикальная партия (СРП) призвала Белград присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности и отказаться от военного нейтралитета. Об этом "Известиям" рассказал один из лидеров партии Александр Шешель.

Официальный призыв прозвучал 27 марта на заседании сербского парламента. По мнению Шешеля, именно ОДКБ может обеспечить безопасность Сербии в будущем.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Сербы не должны допустить углубления сотрудничества Белграда с НАТО – организацией, которая уничтожила бывшую Югославию и причастна к гибели более 2,5 тысяч гражданского населения во время бомбардировок в 1999 году. Мы не хотим повторить путь Черногории, которую втянули в альянс, несмотря на мнение местного населения", – сказал он.

Шешель также отметил, что страна нуждается в союзнике, который не будет "закрывать глаза на происходящее в регионе".

В ОДКБ неоднократно заявляли, что готовы рассмотреть заявку любой страны, желающей присоединиться. В настоящий момент в ее состав входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Сербия и Афганистан получили статус наблюдателей при Парламентской ассамблее ОДКБ в 2013 году.

Научный сотрудник отдела современной истории Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию. 

"То, что мы видим, является отражением внутрисербской политической дискуссии, и такого рода призывы еще раз показывают, что дискуссия существует, и она нарастает. Годовщина начала операции НАТО (против Югославии в 1999 году – ред.) – понятный контекст для такого заявления. Кстати, социологические опросы в Сербии также вполне предсказуемо показывают очень низкий уровень поддержки НАТО… И этот призыв (Сербской радикальной партии, – ред.) демонстрирует: несмотря на то, что евроатлантическая повестка в Сербии настойчиво продвигается, по-прежнему остаются силы, которые продвигают альтернативные взгляды. И то, что делают они это более определенно и конкретно, чем еще несколько лет назад, заслуживает внимания", – уверен Александр Пивоваренко.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Власти Сербии официально настаивают на соблюдении провозглашенного в 2007 году военного нейтралитета государства. Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.

По данным опроса, проведенного НПО "Институт по европейским делам", 84% граждан Сербии не поддерживают идею о вступлении своей страны в НАТО. Опрос проводился в преддверии годовщины бомбардировок Югославии 1999 года. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек.

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