Эксперт: Россия и Китай при общении с Западом стоят "спина к спине"

Китайская делегация прибыла в Москву выразить единую с Россией позицию, заявил министр обороны КНР. В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов отметил важность взаимного сближения двух стран.

Китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы дать США знать о тесных связях России и Китая и выразить единую с РФ позицию по международным вопросам, заявил министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.

Вэй Фэнхэ поблагодарил за теплый прием, оказанный делегации в Москве, и рассказал, что это его первый международный визит в качестве главы военного ведомства.

По его словам, визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие", – сказал министр обороны КНР.

"Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России. Особенно в этой ситуации; мы приехали, чтобы поддержать вас. И на международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике", – добавил Вэй Фэнхэ.

В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов отметил важность взаимного сближения двух стран.

"Этот визит мне представляется исключительно важным и своевременным, с учетом того крайнего давления Запада, которое оказывается на обе наши страны в последнее время по разным поводам. В этих условиях сближение и всеобъемлющее стратегическое партнерство между нашими странами имеет крайне важное значение. Его нужно всячески подчеркивать и, не ограничиваясь декларацией, расширять во всех аспектах. Сложившееся в последние несколько лет взаимное позиционирование Китая и России "спина к спине" при общении с Западом нужно всячески укреплять. Полагаю, что с этих позиций нужно выстраивать отношения с внешним миром. Опираясь на стратегическую поддержку, можно решить крайне важную задачу: вырвать из сфер американского влияния Японию и Индию. И эта задача нашим странам по плечу", – сказал Владимир Терехов.

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