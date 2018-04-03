Мнение: русофобия в Латвии переходит все "красные линии"

Участники акции в Риге против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык. 10 марта 2018

Участники акции в Риге против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык. 10 марта 2018

Госдума приняла заявление в связи с образовательным законом в Латвии. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер поддержал предложение депутатов ввести санкции в отношении Риги.

Госдума приняла заявление о недопустимости запрета Латвией обучения на языках национальных меньшинств в школе.

Парламентарии предложили ввести против Риги санкции.

Как подчеркнули депутаты, действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные законом "О специальных экономических мерах".

В качестве таких мер закон предполагает частичный или полный запрет финансовых операций, изменение таможенных пошлин, ограничение туризма, прекращение или приостановление международных торговых договоров и иных внешнеэкономических соглашений.

Парламентарии также отметили, что Латвия, являясь членом Европейского союза и Совета Европы, нарушает принципы, которые соблюдают большинство цивилизованных стран.

Как говорится в заявлении, власти Латвии действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности.

Депутаты предложили направить заявление в правительство, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии.

Накануне президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения. Среднее образование в стране теперь можно будет получить только на государственном языке. Соответствующие поправки внесли в закон об образовании.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поддержал предложение депутатов ввести санкции в отношении Латвии.

"Думаю, что санкции против Латвии будут введены обязательно. Латвия уже давно заслуживает такого отношения к себе. Россия должна демонстрировать всем странам, в которых русофобия переходит через все "красные линии", что контакта с ними не будет ни при каких обстоятельствах. И то, что до сих пор через Латвию не закрыт окончательно транзит; то, что торговые отношения с Латвией существуют, на мой взгляд, неправильно. Поэтому вместе с санкциями должна быть принята еще более широкая система мер, которая позволяет нивелировать влияние такого рода закона", – сказал Владимир Брутер.

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