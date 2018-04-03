Эксперт рассказал о планах американских военных в Сирии

Непосредственно перед заявлением президента Дональда Трампа о скором уходе США из Сирии Пентагон работал над планом отправки туда дополнительных войск, сообщили СМИ. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik объяснил эти расхождения.

Американские военные работали над планом по отправке дополнительных войск в Сирию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких представителей Пентагона и администрации президента США Дональда Трампа.

По информации телеканала, речь шла об отправке десятков американских военнослужащих на север Сирии. По информации источников, обсуждения по этому вопросу велись на протяжении нескольких дней перед заявлением лидера США о скором выводе войск из Сирии.

В конце марта Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом (ситуации в Сирии – ред.) заботятся". Подобные заявления президент делал еще во время предвыборной кампании, однако военнослужащие США по-прежнему находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска.

Как отмечает телеканал, на данный момент не ясно, как заявление президента повлияет на планы военных.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в эфире радио Sputnik прокомментировал расхождения в заявлениях представителей американской администрации.

"Информация о том, что американцы планировали усилить свое военное присутствие на севере Сирии, действительно, противоречит заявлению президента Трампа в Огайо. Однако следует напомнить, что сразу после этого заявления представители администрации уже фактически дезавуировали эти слова, заявив, что ситуация (в Сирии – ред.) по-прежнему такова, что требует присутствия американских вооруженных сил. Так что все эти расхождения – еще одно подтверждение неразберихи и непоследовательности внутри американской администрации. К этому мы уже привыкли, хотя привыкнуть было сложно. Что касается американского военного присутствия, то трудно предположить, что американцы решат его уменьшить или, тем более, покинуть Сирию, поскольку их стратегическая цель – расчленить эту страну или отделить хотя бы ее северо-восток и сохранить свое присутствие в критически важном регионе Ближнего Востока", – сказал Владимир Фитин.

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