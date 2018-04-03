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Эксперт рассказал о планах американских военных в Сирии

14:2403.04.2018
(обновлено: 14:26 03.04.2018)
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© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, СирияАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Непосредственно перед заявлением президента Дональда Трампа о скором уходе США из Сирии Пентагон работал над планом отправки туда дополнительных войск, сообщили СМИ. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik объяснил эти расхождения.

Американские военные работали над планом по отправке дополнительных войск в Сирию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких представителей Пентагона и администрации президента США Дональда Трампа.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
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По информации телеканала, речь шла об отправке десятков американских военнослужащих на север Сирии. По информации источников, обсуждения по этому вопросу велись на протяжении нескольких дней перед заявлением лидера США о скором выводе войск из Сирии.

В конце марта Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом (ситуации в Сирии – ред.) заботятся". Подобные заявления президент делал еще во время предвыборной кампании, однако военнослужащие США по-прежнему находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска.

Бронетранспортер Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, в Ракке, Сирия
© AP Photo / Asmaa Waguih
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Как отмечает телеканал, на данный момент не ясно, как заявление президента повлияет на планы военных.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в эфире радио Sputnik прокомментировал расхождения в заявлениях представителей американской администрации.

"Информация о том, что американцы планировали усилить свое военное присутствие на севере Сирии, действительно, противоречит заявлению президента Трампа в Огайо. Однако следует напомнить, что сразу после этого заявления представители администрации уже фактически дезавуировали эти слова, заявив, что ситуация (в Сирии – ред.) по-прежнему такова, что требует присутствия американских вооруженных сил. Так что все эти расхождения – еще одно подтверждение неразберихи и непоследовательности внутри американской администрации. К этому мы уже привыкли, хотя привыкнуть было сложно. Что касается американского военного присутствия, то трудно предположить, что американцы решат его уменьшить или, тем более, покинуть Сирию, поскольку их стратегическая цель – расчленить эту страну или отделить хотя бы ее северо-восток и сохранить свое присутствие в критически важном регионе Ближнего Востока", – сказал Владимир Фитин.

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