"На те же грабли". Эксперт о поставке США Украине патрульных катеров

В ВМС Украины рассчитывают, что США передадут им два патрульных катера. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что история с поставками устаревшей военной техники Киев ничему не научила.

Командование военно-морских сил ВС Украины рассчитывает, что США бесплатно передадут украинским ВМС два патрульных катера типа Islands.

Как отмечается на странице пресс-центра командования ВМС в Facebook, завершается проработка контракта на получение патрульных катеров и начинается его межведомственное согласование.

"Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства. Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США", – цитирует пресс-центр слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

По данным пресс-центра, американскую сторону уже уведомили о готовности министерства обороны Украины к получению патрульных катеров на предложенных условиях. В ведомстве ждут, когда США сообщат о сроках проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ.

После подписания контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров. В том числе, он включает подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа Islands.

В эфире радио Sputnik член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что история с поставками устаревшей военной техники Украину ничему не научила.

"Украина уже не в первый раз наступает на такие "грабли". Можно вспомнить историю с поставками устаревших бронемашин Saxon из Великобритании. Самой Британии они оказались не нужны, поэтому их в качестве безвозмездной помощи направили на Украину. Но текущие расходы по их обслуживанию все равно ложатся на Украину, вот они с ними и мучаются: машины ненадежные, потребляют много расходных материалов, а запчастей к ним нет. Та же история будет и с поставками бывших в употреблении катеров, которые самим США не нужны. Штаты уже поставили на Украину так называемые РЛС контрбатарейной борьбы, снятые с вооружения собственной армии, поскольку они выходили из строя, а расходы на обучение персонала и эксплуатацию станций росли. История эта бесконечная, и с каждым траншем такого "бэушного" вооружения она будет продолжаться", – сказал Виктор Мураховский.

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