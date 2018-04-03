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"У всего есть последствия". Политолог о возбуждении СКР дела против Авакова

12:4203.04.2018
(обновлено: 13:04 03.04.2018)
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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен АваковМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
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СКР возбудил уголовное дело против главы МВД Украины Арсена Авакова из-за помех голосованию россиян 18 марта. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев во время выборов действовал, исходя из парадигмы "бумажной войны".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах российского президента. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание консульства РФ в Одессе в связи с выборами президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Восемнадцатого марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Россиянам не давали принять участие в голосовании. По данным следствия, распоряжения отдавал Аваков.

СК возбудил против него дело на основании статьи 12 УК, которая позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранцев, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов россиян.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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А Баба-Яга против. Киев решил "отменить" выборы в России

В МИД РФ ранее заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"То, что сделали украинцы, – они еще раз показали свою агрессивность и абсолютную некооперабельность", – заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия-24".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о возбуждении в России уголовного дела против украинского министра.

"Безусловно, возбуждение дела против Авакова является для него неприятным, хотя ожидаемым сюрпризом. И, конечно, подобные действия Следственного комитета должны быть применены более широко – не только к Авакову, но и, например, к президенту Украины (Петру) Порошенко, который поощрял подобные действия. Поскольку Украина является единственной страной, которая заблокировала выборы (президента РФ – ред.), мы в очередной раз видим, как она игнорирует международные правовые и дипломатические нормы в рамках обеспечения своей антироссийской стратегии", – сказал Александр Асафов.

По его мнению, в ближайшее время для главы МВД Украины негативных последствий в связи с возбужденным делом не будет, однако в будущем ему придется отвечать, и не только за это правонарушение.

"Господа, которые занимаются политикой (на Украине – ред.), должны понимать, что у всего есть последствия. Я думаю, в ближайшее время это дело последствий для Авакова не принесет, но в дальнейшем, когда будет сменена власть на Украине, конечно, все эти моменты будут вспомнены. И очень правильно, что надо вести "каталог" подобных правонарушений, преступлений на международном уровне", – считает Александр Асафов.

Что касается самого факта препятствования проведению выборов, то, как отметил политолог, это вполне вписывается в антироссийский вектор политики Киева.

"Позиция Киева – соблюдать антироссийский вектор во всех своих политических, экономических и иных действиях – весьма последовательна. Дело в том, что Киеву для собственных граждан, для объяснения трагической ситуации внутри страны необходим постоянно подпитываемый фактор несуществующей войны. Она существует лишь на бумаге, в документах, и Киев ее пытается максимально эффективно имитировать в реальности. И, исходя из парадигмы этой "бумажной войны" между Украиной и Россией, конечно, отмена российских выборов, их запрет выглядит логичным. Но, тем не менее, с учетом того, что эта "война" существует только в головах украинских чиновников, в рамках международных дипломатических отношений это выглядит, как минимум, странно. Но я уверен, что Украина и дальше будет идти по пути уничтожения общего (с Россией – ред.) прошлого, настоящего и будущего", – заключил политолог.

Выборы президента России прошли 18 марта. Сообщалось, что благодаря досрочному голосованию принять участие в выборах на территории Украины смогли 300 человек из 72 тысяч проживающих там избирателей. Украина стала единственным государством, запретившим голосовать россиянам на территории дипмиссий.

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