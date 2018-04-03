"Грубоватая работа". Политолог о "встрече" в нормандском формате без России

В Кремле не слышали об инициативе провести саммит "нормандской четверки" без России. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько высказал мнение, что появившиеся сообщения о якобы готовящейся подобной встрече – это информационное давление со стороны Киева.

В Кремле знают о якобы готовящемся в мае саммите в "нормандском формате" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) без России только из сообщений СМИ, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения", – сказал Ушаков.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в Киеве писала, что в мае в немецком городе Ахене может состояться саммит ФРГ, Франции и Украины по размещению в Донбассе миротворцев ООН.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобный саммит не может решать этих вопросов.

"Это похоже на информационное давление, причем даже не со стороны европейских партнеров, а со стороны Украины – уж очень грубовато все это сделано. Если такой саммит действительно запланирован, то это будет означать конец нормандского формата, и минского тоже. Они невозможны без России, как бы к ней ни относились, как бы ее ни обвиняли "в нарушении" формата, как бы ни стремились заставить ее этот формат изменить в сторону полной капитуляции народных республик перед Украиной. Кроме того, непонятно, как можно решать вопрос введения миротворцев на саммите, когда это – вопрос Организации Объединенных Наций. И тем более нельзя решить этот вопрос без России, которая является постоянным членом СБ ООН. Если представители хотят это просто обсудить, то они вполне могут это сделать, но зачем ехать в Ахен? Можно собраться где-нибудь в пивной, будет еще лучше – можно пригласить кого угодно и обсуждать что угодно. Но это совершенно не означает, что эти решения будут учитываться кем-либо. Единственное, где это можно будет использовать, так это в очередной медиаистерике западных СМИ", – сказал Богдан Безпалько.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!