Адвокат: грубое нарушение прав Ярошенко в тюрьме США – подтвержденный факт

Российские дипломаты в США встретились с заключенным летчиком Константином Ярошенко. В эфире радио Sputnik адвокат Мария Ярмуш отметила, что русофобские настроения сказываются на условиях содержания россиянина в американской тюрьме.

Представители российского консульства встретились с осужденным в США Константином Ярошенко в американской тюрьме и потребовали от ее руководства соблюдения прав россиянина, говорится в заявлении генерального консульства РФ в Нью-Йорке.

"Первого апреля при поддержке посольства была организована встреча дипломатов генконсульства с К. Ярошенко в тюрьме "Форт-Дикс", в ходе которой он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы. Ярошенко предположил, что его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ", – говорится в сообщении.

"В адрес руководства тюрьмы было направлено официальное обращение с требованием соблюдения законных прав К. Ярошенко. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле", – сообщает консульство.

Как сообщил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов, 29 марта Ярошенко "вызвали к тюремному лейтенанту, имел место обыск, ему были заданы некоторые вопросы". "Вероятно, его пытались уличить в каких-то несанкционированных действиях на территории тюрьмы, но, конечно же, безуспешно, это ничем не кончилось. Естественно, это вызывает опасения, но каких-то отрицательных моментов пока нет. Нет дисциплинарного разбирательства, Ярошенко ничего не вменяется в вину. Пока это на уровне повышенного интереса к нему со стороны представителей тюрьмы", – сказал юрист.

По его словам, Ярошенко обеспокоен тем, что эти проверки участятся с учетом нынешней ситуации в отношениях США и России. "Не исключено, что тюремная администрация "Форт-Дикс" таким образом могла выразить свое недовольство по отношению к российскому гражданину", – полагает адвокат.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш выразила мнение, что этот тренд в поведении тюремного начальства задали власти США.

"Наш летчик Ярошенко уже долгое время находится в тюрьме в США, и его здоровье очень сильно подорвано. Гуманные соображения подсказывали бы адекватному человеку помиловать россиянина и отправить на родину. То, что в этом было отказано нашему соотечественнику, задает тренд тюремным властям. К тому же, вся негативная риторика в отношении РФ не может не сказываться на отношении к заключенному россиянину. Поэтому его доводы о том, что к нему негативно относятся, что его права грубым образом нарушаются – это факт, который уже подтвержден, и никаких двусмысленностей здесь быть не может. Наш соотечественник страдает от того, что русофобские настроения захлестнули США", – сказала Мария Ярмуш.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью транспортировки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора.

Защита россиянина многократно заявляла о негуманном обращении с ним и недостатке медицинского обслуживания.

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