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Военный эксперт назвал страну, от которой реально идет "сигнал агрессии"

10:5503.04.2018
(обновлено: 10:58 03.04.2018)
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© Фото : Vitaly V. KuzminБомбы PBK-500U и ODAB-500 PMV на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в ЖуковскомБомбы PBK-500U и ODAB-500 PMV на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Британские СМИ увидели в новой российской авиабомбе "Дрель" "сигнал агрессии". Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти утверждения.

Новая авиационная бомба "Дрель", которая будет принята на вооружение российской армии в этом году, является "очередным сигналом агрессии со стороны Кремля", пишет британский таблоид Daily Express.

Издание полагает, что новый боеприпас, предназначенный для истребителей пятого поколения Су-57, усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны.

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© AP Photo / Bilal Hussein
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В статье приводятся слова представителей концерна-разработчика "Дрели" "Техмаш" о том, что с помощью бомбы можно наносить удары по объектам на расстоянии в 30 километров, избегая воздушного пространства врага.

Одна такая бомба, пишет таблоид, снаряжается 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, которых достаточно для уничтожения танковой колонны или ракетной батареи. При этом "Дрель" остается невидимой для радаров.

Daily Express утверждает, что Россия сообщила о новой бомбе вскоре после того, как в британском Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, что, по мнению автора статьи, является "еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля".

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Однако на самом деле впервые "Техмаш" представил данную разработку в 2015 году на авиакосмическом салоне МАКС, под названием "Дрель" она стала известна на форуме "Армия-2016". Планирующая бомбовая кассета "Дрель", которая будет принята на вооружение ВС России в 2018 году, предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления в любую погоду без захода самолета в зону действия объектов ПВО.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин прокомментировал выводы Daily Express "о сигналах агрессии".

"Это самая настоящая глупость. Прежде чем обвинять нас в каких-то мелочах, которые не меняют стратегическую ситуацию в мире, посмотрели бы, что делается в странах НАТО в плане военного строительства и военной активности в непосредственной близости от российских рубежей. Все три доктрины, которые были утверждены нынешней американской администрацией, носят агрессивный наступательный характер, где названы два государства, которые являются потенциальными противниками США: Российская Федерация и КНР. Причем, Америка действительно планирует агрессию. Она модернизирует стратегическую ядерную триаду, в которую входят межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики. Модернизирует тактическое ядерное оружие в виде ядерных бомб В61, развивает ПРО глобального развертывания. Идет более активная разведка самолетами стран НАТО вокруг российских рубежей: на прошлой неделе сообщалось о 23 самолетах-разведчиках, они побили свой же рекорд. Кроме того, на трех базах Балтии приземляются самолеты двойного назначения государств-членов НАТО: Великобритании, США и Франции. Они могут нести как обычные, так и ядерные виды вооружений", – сказал Владимир Козин.

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