Аналитик: "план" Савченко может больно ударить по имиджу киевской власти

Депутат Рады Надежда Савченко предложила украинцам план изменения политической системы страны. В эфире радио Sputnik политический аналитик Владислав Гулевич высказал мнением о том, найдут ли эти предложения поддержку.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта в здании парламента, составила обширный план изменения политической системы страны. Текст опубликован на ее странице в Facebook.

Савченко предлагает провести перепись населения Украины, начать паспортизацию населенных пунктов и инвентаризацию ресурсов, а также изменить избирательную систему, позволив гражданам отзывать депутатов.

Кроме того, депутат описывает устройство судебной и правоохранительной систем, при котором жители смогут напрямую выбирать региональных руководителей полиции и председателей судов. Савченко также пишет о необходимости поделить страну на новые административные единицы (общины) с населением 120-150 тысяч человек.

По мнению Савченко, предложенная система нужна украинцам потому, что "она основывается на природном укладе-мировоззрении украинцев издревле и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности".

В эфире радио Sputnik политический аналитик, публицист Владислав Гулевич поделился мнением о том, найдут ли эти предложения поддержку.

"Народ на Украине часто голосует не "за", а "против". Выбирая какого-либо кандидата, люди таким образом пытаются предотвратить приход к власти того, кто для них неприемлем. Поэтому, конечно, у Савченко есть свои сторонники, и те репрессии, которые на нее обрушил (президент Украины) Петр Порошенко, они воспринимают очень болезненно. Савченко предлагает меры, которые могут очень больно ударить по имиджу действующей власти. Во-первых, последняя официальная перепись населения проводилась в 2001 году, и сейчас, конечно, численность населения Украины никак не сопоставима с тем, что было тогда. И также никак не сравнить ресурсы, которыми Украина обладала 17 лет назад и сейчас. Поэтому, если обнародовать данную информацию, люди сразу узнают в реальных цифрах, сколько Украина и ее население потеряли за время правления тех властей, которые пришли на волне Евромайдана", – сказал Владислав Гулевич.

Верховная рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется. После помещения под арест депутат объявила голодовку.

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