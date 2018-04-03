Политолог: Трампу важно провести личную встречу с Путиным

Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп предложил встречу Владимиру Путину. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему для американского лидера так важна личная встреча.

Президент США Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным несколько возможных мест встречи, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", — заявила Сандерс.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Трамп предложил Путину провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", — добавил он.

При этом Ушаков подчеркнул, что саммит возможен только во второй половине года.

"После этого разговора, который носил конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. Затем произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях — высылка 60 дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать", — подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что по этой причине после 20 марта вопрос об организации встречи лидеров не поднимался.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин выразил мнение, что, несмотря на непоследовательную политику американской стороны, встреча ожидаема.

"Эта встреча давно ожидаема в рамках всех этих "кульбитов" Трампа. Он сначала говорит "нет", потом начинает медленно отыгрывать. Он эту встречу давно планировал, и, надо ожидать, что подготовка к ней уже ведется. Накопилось слишком много проблем, которые могут решить только эти два лидера. Насколько я понимаю, Трамп готов серьезно работать только с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. На выборах Путин показал всему миру, что он обладает мощнейшей поддержкой в своей стране. А Трамп хочет работать с такими людьми, за которыми стоят мощные государства", — сказал Илдус Ярулин.

По его словам, Трампу при этом важны именно личные встречи.

"Трамп не доверяет никому – только самому себе. Поэтому ему нужны личные встречи. Назрело слишком много проблем, которые должны эти руководители проговорить сами. Если Трамп сможет наладить отношения с Путиным и отрегулирует отношения с Си, у них (республиканцев – ред.) будет очень мощная позиция на предстоящих выборах в палату представителей. Чтобы противостоять оппозиции внутри страны, Трампу нужны хорошие позиции на международной арене. Он должен показать всему миру, что он руководитель мощнейшей державы", — отметил политолог.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

26 марта Американские власти из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.

После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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