Эксперт: отношение Черногории к России – довольно странное

В МИД РФ объявили о высылке одного сотрудника посольства Черногории в ответ на аналогичный шаг Подгорицы. Эксперт Евгения Войко рассказала в эфире радио Sputnik о противоречиях в отношении черногорских властей к России.

МИД РФ оповестил посла Черногории Рамиза Башича о высылке одного сотрудника диппредставительства, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника черногорского посольства", – сказано в заявлении.

Ранее власти Черногории поддержали позицию Лондона по "делу Скрипаля" и объявили персоной нон грата одного российского дипломата.

Четвертого марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в центре британского города Солсбери. Власти Британии бездоказательно утверждают, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония, Черногория и Украина.

Россия зеркально отреагировала на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное количество иностранных дипломатов.

Евгения Войко, доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации назвала в эфире радио Sputnik черногорско-российские отношения "довольно странными".

"Нынешнее черногорское руководство, взяв курс на евроатлантическую интеграцию, в своей риторике придерживается весьма жесткой антироссийской линии: критикует и внешнюю политику России, и внутреннюю политику. И это – несмотря на то, что в настоящее время никаких острых конфликтов между двумя странами нет. При этом существуют весьма значительные российские инвестиции в черногорскую экономику, многие россияне купили недвижимость в Черногории, довольно много туристов туда ездит… То есть, черногорско-российские отношения – они довольно странные. С одной стороны, безвизовый режим поездок, российские инвестиции, и в то же время со стороны Черногории – неприятие и весьма выраженная антироссийская риторика", – отметила Евгения Войко.

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