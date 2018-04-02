Мнение: Киев сам сделал все, чтобы "Северный поток-2" активизировался

В Киеве увидели в "Северном потоке-2" угрозу для "всей планеты". Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik назвал это заявление, как минимум, смешным.

Лидер фракции "Народный фронт" в Верховной раде Украины Максим Бурбак заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" несет угрозу в глобальном масштабе.

По его словам, внедрение газопровода "опасно и безответственно", поскольку может привести к "монополии" России на газовом рынке Европы.

"Последствия выполнения проекта "Nord Stream-2" выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и повлекут за собой экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а значит, и планеты в целом", – заявил Бурбак в ходе заседания согласительного совета.

Он также подчеркнул, что парламенту необходимо "донести до мира", какие последствия может повлечь за собой реализация проекта.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Украина окончательно осознала, что теряет статус страны-транзитера российского газа.

"В первую очередь, в Киеве почувствовали угрозу для своей экономики, вызванную собственной неадекватной политикой по отношению к России. Украина теряет перспективы быть транзитной страной для поставки российского газа в Европу. А от российского газа Европа не собирается отказываться. Поэтому Украина в этой общей волне демонизации России вносит свою дополнительную струю и говорит об угрозе для европейского рынка, мол, зависимость от российского газа представляет угрозу. Но по материалам, которые недавно предоставил сам "Газпром", доля компании на европейском газовом рынке в прошлом году составила 34,7%. Да, это серьезная цифра, но, тем не менее, это всего лишь чуть более трети рынка. И понятно, что никакой угрозы Европе при таких объемах нет. Мы, конечно, стремимся к расширению поставок, но в обозримых пределах мы не планируем занимать более 40% рынка. И это нормальная доля, которая разрешена всеми европейскими договоренностями", – сказал Игорь Шатров.

По его мнению, Киев сам, по сути, сделал все, что Россия и европейские страны стремились как можно быстрее реализовать данный проект.

"Именно по причине отсутствия гарантий со стороны Украины в постоянном, достаточном и бесперебойном транзите через ее территорию строительство "Северного потока-2" так активизировалось, что даже несмотря на антироссийскую кампанию, к которой подключились многие европейские страны, Германия, тем не менее, согласовала прохождение трубопровода в своей экономической зоне. То есть в данном случае политика политикой, но экономические интересы первичны. И именно самим европейцам определять, насколько они могут оказаться зависимы от российского газа. А если они так не считают, то получается, что Украина в данном случае пытается научить жизни европейцев. То есть, еще даже не став членом Евросоюза, она указывает европейским странам, как им строить отношения с Россией. И это как минимум смешно. Строительство "Северного потока-2" действительно несет угрозу Украине, но они сами сделали все для того, чтобы Россия и Европа активизировали этот проект", – заключил политолог.

Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока-2". В "Нафтогазе" назвали решение неприятным, но прогнозируемым, пообещав при этом "продолжить борьбу".

Проект предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

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