Эксперт объяснил, почему Сербия не поддалась давлению по "делу Скрипаля"

Интересы Сербии требуют, чтобы она, вопреки внешнему давлению, не присоединялась к мерам Запада в отношении российских дипломатов, заявил первый вице-премьер и глава МИД страны Ивица Дачич.
Сербский министр ответил в эфире телеканала Pink на вопрос, оказывала ли Великобритания давление на Белград с требованием выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".
Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".
Сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт в эфире радио Sputnik объяснил, почему Сербия не поддалась внешнему давлению в связи с "делом Скрипаля"
"В сербском обществе очень распространены русофильские настроения и для правительства (Сербии) было бы контрпродуктивно идти на любые антироссийские шаги. Тем более что та же самая Британия активно и последовательно является одним из поборников отделения Косова от Сербии. В этой обстановке поддержка Белградом антироссийских шагов Лондона вызвала бы напряжение внутри страны. Поэтому Дачич говорит вещи вполне очевидные. Насчет давления, я думаю, это тоже не преувеличение – Лондон не только на Сербию, но и на другие страны откровенно оказывал давление, об этом говорила и австрийская коллега Дачича (Карин Кнайсль)", – отметил Георгий Энгельгардт.
Президент Сербии Александр Вучич в ходе состоявшегося в конце марта телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Сербия не намерена высылать российских дипломатов, как это сделали некоторые другие страны в регионе.
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