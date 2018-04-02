Эксперт объяснил, почему Сербия не поддалась давлению по "делу Скрипаля"

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 29 сентября 2017

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 29 сентября 2017

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на Белград оказывалось давление с целью заставить выслать дипломатов РФ. Эксперт Георгий Энгельгардт в эфире радио Sputnik отметил, что слова о "давлении" не являются преувеличением.

Интересы Сербии требуют, чтобы она, вопреки внешнему давлению, не присоединялась к мерам Запада в отношении российских дипломатов, заявил первый вице-премьер и глава МИД страны Ивица Дачич.

Сербский министр ответил в эфире телеканала Pink на вопрос, оказывала ли Великобритания давление на Белград с требованием выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

"Их только это и интересовало, другие вещи их не интересуют. Также и мы должны соблюдать свои интересы… и точно, что Сербия не будет высылать российских дипломатов", – заявил Дачич.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт в эфире радио Sputnik объяснил, почему Сербия не поддалась внешнему давлению в связи с "делом Скрипаля"

"В сербском обществе очень распространены русофильские настроения и для правительства (Сербии) было бы контрпродуктивно идти на любые антироссийские шаги. Тем более что та же самая Британия активно и последовательно является одним из поборников отделения Косова от Сербии. В этой обстановке поддержка Белградом антироссийских шагов Лондона вызвала бы напряжение внутри страны. Поэтому Дачич говорит вещи вполне очевидные. Насчет давления, я думаю, это тоже не преувеличение – Лондон не только на Сербию, но и на другие страны откровенно оказывал давление, об этом говорила и австрийская коллега Дачича (Карин Кнайсль)", – отметил Георгий Энгельгардт.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Президент Сербии Александр Вучич в ходе состоявшегося в конце марта телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Сербия не намерена высылать российских дипломатов, как это сделали некоторые другие страны в регионе.

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