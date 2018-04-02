Военный эксперт назвал причины передислокации Каспийской флотилии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о предстоящем переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik отметил, что значение этой флотилии в последнее время заметно возросло.

Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", – сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в регионе.

Пока основной базой является Астрахань. Главные задачи флотилии – охрана южных рубежей, обеспечение национальных интересов и противодействие терроризму. Немаловажную роль играет флотилия и в обеспечении ведущей роли России на крупнейшем замкнутом море Земли, где уже 15 лет не может разрешиться спор о разделе нефтяных месторождений и биоресурсов.

В состав объединения входят ракетные сторожевые корабли, малые ракетные и артиллерийские корабли, ракетные и артиллерийские катера, десантные корабли на воздушной подушке, базовые и рейдовые тральщики, части морской пехоты и береговых артиллерийских войск.

Флотилия принимала участие в военной операции России в Сирии. Так, в октябре 2015 года с кораблей Каспийской флотилии было произведено 26 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр" по позициям террористов в Сирии.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik объяснил причины передислокации флотилии.

"Это решение связано с выполнением плана строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации. В то же время Каспийская флотилия с определенного периода времени начала играть очень большую роль в качестве важного оперативного военно-морского соединения в этом регионе мира. Кроме того, Каспийский бассейн в связи с возможностями ракет "Калибр" может играть стратегическую роль на ближневосточном, черноморском, среднеазиатском и других направлениях", – считает Владимир Богатырев.

Он рассказал и о других преимуществах дислокации флотилии в Каспийске.

"Астрахань находится в устье Волги, оно не очень выгодно для действия большой группировки кораблей и других сил флота. В Каспийске и раньше была соответствующая морская база, там располагались морские десантники. Именно в Каспийске когда-то испытывался так называемый "Морской дьявол" – огромнейший летательный аппарат, который двигался непосредственно над поверхностью моря. В Каспийске есть основы, чтобы работать. Отсюда кораблям удобнее действовать на всей акватории Каспийского моря и выгоднее организовывать всестороннее обеспечение", – отметил военный эксперт.

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