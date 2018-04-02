Эксперт объяснил, с чем связаны "баталии" в Раде по поводу ВСУ

По словам депутата, внесенный в парламент законопроект о создании Объединенного оперативного штаба разработали при участии экспертов НАТО, однако он совершенно не учитывает украинских реалий.
В частности, приказы нового органа будут расходиться с задачами, поставленными Генштабом, который имеет тот же статус подчиненности. В результате такие реформы вызовут путаницу и, в конце концов, могут "парализовать всю систему военного управления в ВСУ".
"Это приведет к полному хаосу и, боюсь, к срыву операций в отдельных случаях", – заявил депутат.
Ранее в Верховную раду внесли законопроект о национальной безопасности и обороне. Документ, в частности, предполагает создание нового органа военного управления – Объединенного оперативного штаба, функцией которого должен стать контроль над межвидовыми и межведомственными средствами и группировками сил.
Военный эксперт Алексей Борзенко в эфире радио Sputnik отметил, что подобные разговоры в Раде на фоне стремления Киева перевести армию на западные стандарты неизбежны.
"В Раде есть много бывших советских офицеров и даже генералов, которые прекрасно понимают, что переход от одного стандарта к другому требует и огромных финансов, и, соответственно, перестройки всей армии, на период которой армия уже не будет армией. Она не будет ни советской, ни натовской. Люди об этом думают и понимают, что это (попытки перестроить украинскую армию по западному образцу – ред.) может ее развалить. Поэтому подобные разговоры сейчас будут только увеличиваться. И устные баталии на эту тему в Раде, конечно, сейчас будут. А куда от этого деться?", – сказал Алексей Борзенко.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!