Эксперт объяснил, с чем связаны "баталии" в Раде по поводу ВСУ

Украинские военнослужащие во время учений на Яворовском полигоне в Львовской области

Украинские военнослужащие во время учений на Яворовском полигоне в Львовской области

В Раде заявили, что попытки перестроить армию по западному образцу могут "парализовать" всю систему ВСУ. Военный эксперт Алексей Борзенко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные разговоры будут только нарастать.

Попытки перестроить украинскую армию по западному образцу приведут к катастрофическим последствиям для ВСУ. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу"

По словам депутата, внесенный в парламент законопроект о создании Объединенного оперативного штаба разработали при участии экспертов НАТО, однако он совершенно не учитывает украинских реалий.

В частности, приказы нового органа будут расходиться с задачами, поставленными Генштабом, который имеет тот же статус подчиненности. В результате такие реформы вызовут путаницу и, в конце концов, могут "парализовать всю систему военного управления в ВСУ".

"Это приведет к полному хаосу и, боюсь, к срыву операций в отдельных случаях", – заявил депутат.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о национальной безопасности и обороне. Документ, в частности, предполагает создание нового органа военного управления – Объединенного оперативного штаба, функцией которого должен стать контроль над межвидовыми и межведомственными средствами и группировками сил.

Военный эксперт Алексей Борзенко в эфире радио Sputnik отметил, что подобные разговоры в Раде на фоне стремления Киева перевести армию на западные стандарты неизбежны.

"В Раде есть много бывших советских офицеров и даже генералов, которые прекрасно понимают, что переход от одного стандарта к другому требует и огромных финансов, и, соответственно, перестройки всей армии, на период которой армия уже не будет армией. Она не будет ни советской, ни натовской. Люди об этом думают и понимают, что это (попытки перестроить украинскую армию по западному образцу – ред.) может ее развалить. Поэтому подобные разговоры сейчас будут только увеличиваться. И устные баталии на эту тему в Раде, конечно, сейчас будут. А куда от этого деться?", – сказал Алексей Борзенко.

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