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Политолог: действиям Лондона по "делу Скрипаля" поставлен диагноз

15:1402.04.2018
(обновлено: 15:48 02.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМИД РФ Сергей Лавров во время встречи с МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али. 2 апреля 2018МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али. 2 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Британию и ее союзников во лжи по "делу Скрипаля". Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Лондону ничего не остается, как придумывать фейковые новости, так как доказательств у него нет.

Великобритания, США и другие страны, слепо следующие за ними, отбросили все приличия, прибегают к откровенной лжи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, по-моему, наши западные партнеры – я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, – все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем, что любые обвинения, утверждения необходимо обосновывать фактами", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

Вывеска на 25 этаже офисного здания, в котором располагается генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле
© РИА Новости / Меган Джонсон
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Мнение: выслав дипломатов РФ, американцы сделали свой выбор
Кроме того, комментируя высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", глава МИД РФ заявил, что Москва не хочет уподобляться детским играм, которые ведут страны Запада.

"Как в детстве говорили "кто первый начал, тот должен и остановиться". Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим", – отметил Лавров.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков отметил, что, несмотря на все заявления Лондона в связи с "делом Скрипаля", информации о том, что на самом деле произошло в Солсбери, явно не хватает.

"Я думаю, что Великобритания уже успела собрать все краткосрочные выводы, которые она могла получить от столь скоропалительного и бездоказательного обвинения в адрес России по поводу якобы причастности к покушению на Скрипалей. Сейчас, по прошествии нескольких недель, уже понятно, что, несмотря на все полученные Россией, по сути, авансом стрелы от различных стран, существует явный дефицит информации о том, что все-таки произошло в Солсбери, какие вещества и каким образом были использованы, если были вообще использованы, в отношении Скрипалей", – сказал Александр Коньков.

И, по его мнению, чем больше будет продолжаться антироссийская риторика по поводу этого дела, тем больше будет возникать вопросов. 

"Потому что действительно кроме слов, кроме огульных обвинений на сегодняшний день ничего не представлено. И единственное, что остается Лондону в отсутствие доказательств, это производить какие-то новые фейковые новости, то есть откровенно лгать, передергивать все имеющиеся информационные материалы по этому поводу. И то, что министр Лавров сейчас сказал, это диагноз той болезненной ситуации, которая сложилась в Великобритании, и той информационной картине, в которой Лондон предстает как бездоказательный прокурор. Это, конечно, не может не огорчать, не может не вызывать новые вопросы, но, к сожалению, мне кажется, каких-то конструктивных итогов этой информационной шумихи мы не увидим", – заключил политолог.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Сергей Лавров на международной конференции по Афганистану в Ташкенте. 27 марта 2018
© Фото : МИД РФ
Политолог предположил, как Россия может ответить на "хамство Запада"
Великобритания в связи с "делом Скрипаля" объявила 23 российских дипломатов персонами нон грата и заморозила все контакты с Москвой на высшем уровне. За этим последовали зеркальные меры российской стороны, которая помимо высылки 23 британских дипломатов отозвала разрешение на открытие консульства Британии в Санкт-Петербурге и закрыла Британский совет в России. Позже Москва заявила о намерении выслать дополнительно еще 50 британских дипломатов и сотрудников дипведомств.

Вслед за Великобританией ряд стран ЕС, а также Норвегия, США, Канада, Австралия, Молдавия, Украина и некоторые другие также объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном.

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dolnikov
Да, ты, говорит, с ним не дружи, он мне машинку не дал поиграть!
16:11
02.04.2018
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