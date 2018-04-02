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Политик: "фантомные боли" Киева из-за Крыма – это не просто шутовство

14:3702.04.2018
(обновлено: 14:39 02.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоКрымские строчки. Любимые места отдыха поэтов и писателейКрымские строчки. Любимые места отдыха поэтов и писателей
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Угрозы Киева ввести санкции против музейных работников Крыма – это попытка запугать не столько крымчан, сколько жителей самой Украины. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал крымский политик Вадим Колесниченко.

Инициируемые киевскими властями санкции в отношении крымских музейщиков – очередная глупость, которая вредит межмузейным связям, заявила РИА Новости министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Ранее министерство культуры Украины заявило о намерении инициировать введение санкций против руководства и сотрудников музеев Крыма, которые причастны к "незаконному перемещению культурных ценностей через границу". В Киеве считают все ценности крымских музеев государственной частью музейного фонда Украины и их вывоз для экспонирования на выставочных проектах в регионах России незаконным.

Симферопольский художественный музей
© Фото : страница Симферопольского художественного музея вКонтакте
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"Очередная глупость. Очередным заявлением Минкульт Украины, наверное, хочет выслужиться перед временной властью, творящей "чудеса" с человеческими ценностями, межмузейными этическими взаимодействиями и человеческими договоренностями", – сказала Новосельская.

По ее словам, киевские власти вместо того, чтобы развивать межмузейное пространство и культурные связи, выбрали путь конфронтации и установки преград для развития музейного дела.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление украинского министерства культуры – это очередная попытка запугать не столько крымчан, сколько жителей самой Украины. 

"Руководство Украины продолжает испытывать, как это называют медики, "фантомные боли" по органу, который для них утрачен навсегда. Но при этом я бы не расценивал эти "фантомные боли" как просто шутовство: это попытка запугивания крымчан. А также это форма запугивания тех жителей Украины, у которых свое видение развития их страны. На всякий случай, наперед, на перспективу запугивают инакомыслящих. Киеву это удобнее сделать на крымчанах, которым абсолютно все равно, что про них говорят украинские власти. Но жители самой Украины – в другой ситуации. Поэтому такое запугивание в их адрес – это психологический террор в отношении тех граждан Украины, которые не хотят мириться с тем, что сейчас происходит в их государстве", – считает Вадим Колесниченко.

Он отметил, что крымчан угрозы Киева нисколько не пугают. 

"Санкции, которые Украина объявляет в отношении членов избиркомов, журналистов, депутатов, теперь и в отношении музейных работников – они к жителям Крыма не имеют ни малейшего отношения. Крым есть и будет российским. Поэтому все угрозы, которые могут придумать в Киеве – это их личное дело", – сказал Вадим Колесниченко.

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