Политолог назвал подоплеку публикации карикатуры на Трампа в NYM

Журнал New York Magazine опубликовал на обложке фото президента США Дональда Трампа в образе свиньи. Политолог Алексей Фененко в эфире радио Sputnik предположил, с чем связано появление подобного изображения именно в этом издании.

Американский журнал New York Magazine разместил на обложке нового номера изображение президента США Дональда Трампа в образе свиньи.

На фотоколлаже, опубликованном в Twitter-аккаунте журналиста издания Яшара Али, американскому лидеру заменили нос на свиное рыло.

"Дело не в тайном сговоре. И не в безграмотной политике. Не в жестокости. А в коррупции, глупец", – гласит надпись на обложке журнала.Также Али привел ссылку на главную статью номера, в которой политику Трампа подвергли жесткой критике.

Американский президент уже не впервые появляется на обложке журнала в карикатурном образе. Ранее журнал The New Yorker посвятил обложку очередного выпуска высказыванию Дональда Трампа о том, что все мигранты прибывают в США из "грязных дыр". Издание использовало изображение, на котором из большой черной ямы видна голова человека с прической, как у американского президента. Также New Yorker изображал Трампа в виде появляющегося из леса клоуна.

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, политолог Алексей Фененко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чем обусловлено появление такого рода публикаций в New York Magazine.

"Знаете, в этом нет ничего удивительного. Потому что журнал, в принципе, больше склоняется к Демократической партии и традиционно оппозиционен республиканцам и Трампу. А учитывая степень ненависти между республиканцами и демократами после последних выборов в США – демократы в чем только ни упрекают республиканцев, вплоть до сотрудничества с Россией – то это вполне закономерный шаг. И второй момент: Трамп начинает увеличивать пошлины на ввоз товаров в США. А в Демократической партии очень силен тот сегмент, который выступает за свободную торговлю и который считает, что подобная политика протекционизма нанесет ущерб самим Соединенным Штатам. Я думаю, здесь есть такая вот подоплека", – сказал Алексей Фененко.

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