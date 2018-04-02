Аналитик о высылке дипломатов: Запад должен понять – пора ставить точку

МИД РФ объявил о предстоящей отправке на родину еще 50 британских дипломатов и сотрудников дипведомств. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik назвал этот шаг Москвы абсолютно закономерным.

Министерство иностранных дел России сочло необходимым отправить 50 британских дипломатов и сотрудников дипведомств на родину. Об этом решении сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", – заявила она.

Ранее Москва выслала 23 британских дипломатов в качестве зеркального ответа на действия Лондона.

Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Как позже заявили британские власти, Скрипалей отравили веществом, якобы разработанным в СССР. Москва отвергла заявления Лондона как бездоказательные и голословные.

Позже Великобритания объявила 23 российских дипломатов "персонами нон грата" и заморозила все контакты с Москвой на высшем уровне. За этим последовали зеркальные меры российской стороны, которая помимо высылки 23 британских дипломатов отозвала разрешение на открытие консульства Британии в Санкт-Петербурге и закрыла Британский совет в России.

Вслед за Великобританией ряд стран ЕС, а также Норвегия, США, Канада, Австралия, Молдавия, Украина и некоторые другие объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном. При этом доказательства якобы причастности Москвы к отравлению Скрипалей так и не предоставлены.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что высылка Россией дополнительно 50 британских дипломатов вполне закономерна.

"Британская сторона не оставляет России другого выбора, кроме как действовать зеркально. То есть если британская сторона не идет на контакт в плане расследования покушения на Скрипалей и при этом не только высылает российских дипломатов, но и побуждает другие западные страны последовать ее примеру, то Россия должна действовать соответственно. И, конечно, действия России вполне закономерны. Как мне кажется, мы делаем все возможное, чтобы другая сторона поняла: действовать так, как она действует – неправильно и это не приведет ни к каким положительным результатам для обеих стран. Увидев соответствующую зеркальную реакцию со стороны России, думаю, наши западные партнеры должны понять, что лучше все-таки "поставить точку" во взаимных высылках и взаимных обвинениях и начать диалог по существу", – сказал Станислав Бышок.

Ранее МИД России направил через российские посольства в Британии и Франции ноты внешнеполитическим ведомствам двух стран с требованиями ответить на ряд вопросов по "делу Скрипаля".

Так, список для Форин-офиса включает в себя 14 пунктов, а Парижу Москва задала десять вопросов. В частности, Россия недоумевает, почему к расследованию отравления Скрипаля и его дочери привлекли Францию, несмотря на то, что нападение совершено на российских граждан.

Помимо этого МИД поинтересовался, каким образом у врачей на месте происшествия под рукой оказался антидот против вызвавшего отравление вещества, если пострадавшим вводили противоядие.

Также Москва потребовала объяснить, какие маркеры позволили Лондону заявлять о "российском происхождении" отравляющего вещества, и располагает ли британская сторона контрольными образцами вещества, примененного при отравлении Скрипалей.