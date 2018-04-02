Политолог: нападки США на Россию вызваны страхом

Американский сенатор Линдси Грэм признал, что попытки давления на Россию не работают, объяснив это тем, что страна "сорвалась с цепи". Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Никита Данюк.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм признал, что попытки администрации президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию не работают.

"Думаю, проблема в том, что Россия сорвалась с цепи. Что бы мы ни делали, это не работает. И президент почему-то испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор", – заявил Грэм в интервью телеканалу Fox News

Сенатор призвал Белый дом добиться экономической изоляции России, в частности, лишить Москву дохода от продажи энергоресурсов, предоставив покупателям альтернативные источники топлива.

По мнению республиканца, Трампу стоит ориентироваться в своей политике на пример одного из своих предшественников-однопартийцев Рональда Рейгана, возглавлявшего США с 1981 по 1989 годы.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что в одном с мнением Грэма можно согласиться – попытки изолировать Россию не работают.

"На мой взгляд, было совершенно очевидно, что ограничительные, карательные меры в отношении России в виде санкций, в виде международного давления, информационной войны – главной их целью являлось создание определенного имиджа российского государства, с которым представители международного сообщества не должны были иметь никаких дел. Потому что Россия якобы является чуть ли не частью "оси зла". Но все эти попытки очернить наше государство сталкивались с реальностью, согласно которой никаких фактов и доказательств не было. Кроме того, американцы и европейцы понимают, что решение ни одной глобальной проблемы, урегулирование ни одного кризиса невозможно без участия России. Поэтому все попытки представить нашу страну как нерукопожатного партнера по определению были обречены", – сказал Никита Данюк.

По его мнению, США понимают, что теряют статус гегемона, и этим во многом и обусловлены их нападки на Россию.

"При этом мы видим, что попытки ограничить нашу страну вызваны, в первую очередь, страхом США потерять статус глобального гегемона, потерять роль мирового жандарма, который устанавливает свои правила, и по которым должны играть все международные акторы. В данном случае Россия, заявив о своих официальных интересах, проводя достаточно активную и отвечающую нашим национальным интересам внешнюю политику, дала понять, что США – это больше не глобальный гегемон, которого все должны слушаться и строиться "по стойке смирно"", – отметил политолог.

Он также не исключил, что американский сенатор, делая подобные заявления, пытается надавить на президента США.

"Что касается лично Линдси Грэма, то он принадлежит компании наиболее ярых русофобских представителей американского политического истеблишмента. Но в данном случае, мне кажется, Грэм такими заявлениями, в том числе, пытается в очередной раз ударить по имиджу и авторитету Дональда Трампа, надавив при этом на "больное место" – на гипотетическую "связь" с Россией", – заключил Никита Данюк.

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