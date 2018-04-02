Эксперт: вопросы к ОЗХО по делу Скрипаля могут "прорвать" атаку на Россию

Россия направила в ОЗХО список из 13-ти вопросов по "делу Скрипаля". В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников отметил, что наша страна продвигает свою точку зрения, и на нее вынуждены будут отреагировать.

Москва направила в ОЗХО список из 13-ти вопросов, связанных с "делом Скрипаля", сообщается на сайте МИД России.

Внешнеполитическое ведомство, в частности, интересует, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО информация о том, как идет национальное расследование инцидента.

Кроме того, в Москве хотят узнать, намерен ли техсекретариат поделиться с исполкомом организации, в который входит и Россия, информацией, которую получил от британской стороны.

"Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации?", – следует из еще одного вопроса.

Российская сторона также просит разъяснить, какие эксперты выезжали на место инцидента, в каких лабораториях будет проходить анализ проб и соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.

Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которое инициировала Москва, представит "ясное предложение", которое будет содействовать расследованию инцидента в Солсбери, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Заседание состоится 4 апреля. Оно будет закрытым для прессы.

"На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО 4 апреля мы собираемся внести еще одно предложение", – сказал Шульгин в интервью "Российской газете".

"Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины", – добавил Шульгин.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало вопросы к Великобритании и Франции по "делу Скрипаля", сфабрикованного против Москвы. Списки были включены в ноты, переданные Лондону и Парижу через российские посольства.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что Россия продвигает свою точку зрения, и на нее вынуждены будут отреагировать.

"Мы видим, что постепенно появляются альтернативные точки зрения: это и высказывания ряда европейских политиков, и мнения экспертов. И чем больше будет дипломатическая активность России, тем больше будет оснований для того, чтобы такие мнения прорывались до аудитории и постепенно меняли общее настроение. Конечно, с ходу это не произойдет. Но и вопросы, направленные в ОЗХО российской стороной, будут способствовать тому, чтобы альтернативный взгляд все-таки восторжествовал. Ведь вопросы были направлены одновременно и в Париж, и в Лондон. Россия будет постепенно продвигать свою точку зрения, и, в конце концов, на нее вынуждены будут отреагировать. Реакция на российскую точку зрения уже будет серьезным изменением позиции. Пока наши вопросы просто игнорируются. Но чем больше инстанций будут участвовать в этом процессе, тем больше вероятность того, что где-нибудь атака на Россию прорвется, и наша контратака будет иметь более серьезный результат", – сказал Дмитрий Солонников.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

На прошлой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Москва приняла ответные аналогичные меры.