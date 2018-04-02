Эксперт: нынешняя кража данных банковских карт в США – это не "развлечение"

В США хакеры похитили данные пяти миллионов банковских карт. В эфире радио Sputnik шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн отметил, что кража данных уже превратилась в нелегальный бизнес.

Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу, сообщает компания Gemini Advisory, специализирующаяся на компьютерной безопасности.

По данным экспертов, за преступлением стоит хакерская группа JokerStash, которая на днях объявила о взломе данных и выставила сведения о 125 тысячах кредиток на продажу.

"В сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями мы подтвердили с высокой степенью уверенности, что записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время", – говорится в сообщении.

Большинство пострадавших клиентов магазинов, входящих в структуру канадской компании Hudson's Bay Co, проживают в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В Gemini Advisory напомнили, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.

"Нынешняя хакерская атака – одна из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании", – констатируют эксперты.

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik отметил, что кража данных – проблема многих стран.

"Кражи данных банковских карт происходят регулярно во всех странах – либо банковская защита не очень действует, либо хакерская группа достаточно изощрена и хорошо вооружена программным обеспечением, чтобы это делать. Защититься от этого можно, но нужно понимать, что пять миллионов карт – это беспредельно огромная цифра. Были атаки и на российские банки, но до такого у нас не доходило, потому что у нас вопросам безопасности уделяют пристальное внимание", – сказал Леонтий Букштейн.

По его мнению, кража данных уже превратилась в нелегальный бизнес.

"За этим следует торговля персональными данными в темном интернете. Это уже бизнес, а не развлечение для мальчиков, которые нахватались каких-то знаний. Просто так похищение не происходит – значит, где-то допущена слабина, или, что очень вероятно, есть инсайдер, который эти данные сдает. Об этом никогда не говорят. Как бороться с теми, кто выносит данные "за периметр"? Защита изнутри – прежде всего", – отметил эксперт.

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