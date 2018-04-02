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Политолог: шансов выжить у "Антонова" сейчас нет

10:1002.04.2018
(обновлено: 10:50 02.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкИспытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ. Архивное фотоИспытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бывший конструктор "Антонова" рассказал, как умирает предприятие. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что остановить разрушение украинской авиастроительной отрасли можно только теоретически.

 Бывший заместитель главного конструктора украинского госпредприятия "Антонов" Анатолий Вовнянко опубликовал статью, в которой рассказал о плачевном состоянии авиапроизводителя.

Вовнянко раскритиковал кадровую политику предприятия, отметив, что последние несколько лет позиции топ-менеджеров занимают люди с опытом работы не в авиационной, а в автомобильной и тракторной промышленности.

"Начиная с 2015 года в руководство ГП "Антонов" назначаются "менеджеры", не имеющие никакого отношения к авиации, образованию, опыту и знаниям. Единственное, в чем они преуспевают, так это в пиаре и рассказах в украинских СМИ о своих "достижениях" и планах на будущее. Поскольку состояние авиастроительной отрасли катастрофически ухудшается, то вместо кардинальных преобразований проводят только ежегодную смену "руководителей"", — пишет Вовнянко.

Новый самолет Ту-204-300 vip-класса, переданный ЗАО АВИАСТАР-СП специальному летному отряду Россия
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мнение: участь авиапрома Украины – производство лопат и мясорубок
Он отмечает, что США, Европа, Китай и Россия стремительными темпами развивают авиа- и двигателестроение, создают и продают беспилотные аппараты, в то время как Украина "остается в XX веке".

"В Украине на протяжении последних 12 лет были построены только так называемые самолеты-демонстраторы Ан-178 и Ан-132D, которые являются модификациями самолетов Ан-148 и Ан-26,-32, созданных (генеральным конструктором Петром — ред.) Балабуевым и (генеральным конструктором Олегом — ред.) Антоновым 15-50 лет назад. По характеристикам уступают современным зарубежным аналогам, соответственно, КС-390, C-130J и С-295W, С-27J, которые серийно производятся и продаются во всем мире, включая страны СНГ. А поскольку традиционные рынки, в особенности Россия, для самолетов ГП "Антонов" утрачены, то найти новые рынки не удается", — пишет экс-конструктор.

На Украине в 2005 году, подчеркивает Вовнянко, была прекращена разработка новых самолетов, а с 2015 года и штучное производство.

"Достояние Украины – авиационная промышленность – на протяжении нескольких десятилетий создавалась многими поколениями советских и украинских граждан, которые вкладывали в нее свои таланты, знания, труд, здоровье. Всего лишь 12 лет понадобилось двум поколениям непрофессиональных и жадных "менеджеров" чтобы все это угробить", — резюмирует автор статьи.

При нынешней политике Киева предприятие уже не восстановить. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Дудчак.

"Беда в том, что теряются традиции, связь поколений, передача опыта. Уничтожается конструкторское бюро – люди разъезжаются: кто в Россию, кто в Китай, кто в Европу. И это продолжается все четыре года после Майдана. Потому что до Майдана были подписаны очень выгодные для Украины соглашения с Россией, которые, среди прочего, предполагали постройку десятков самолетов. Конечно, все эти планы разрушены нынешней властью. Если бы это все остановить прямо сейчас, то можно было бы говорить, что есть производственные мощности, на которых что-то можно делать, есть кадры, которые еще не разбежались. Но если предприятие не выпускает самолеты и даже не собирает из имеющихся на складах запчастей, то, естественно, предприятие перспектив не имеет. Заказы, о которых говорят на Украине, остаются только словами, потому что заказчики прекрасно понимают, что Украина сейчас не в состоянии самостоятельно выпускать самолеты, это можно было делать в кооперации с Россией. Но из-за политики уничтожаются уникальные технологии и производство. Так что теоретически можно было бы остановить разрушение и окончательное уничтожение предприятия, но при нынешней политике шансов у "Антонова" нет", — сказал Александр Дудчак.

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