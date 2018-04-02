Военный эксперт рассказал о возможностях новой противоракеты системы ПРО

Минобороны провело успешное испытание новой модернизированной противоракеты. Она оборудована лучшей техникой, которой располагает российский оборонный комплекс, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

Российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает официальный печатный орган Минобороны "Красная звезда".

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", — приводит издание слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерала-майора Андрея Приходько.

Система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха и из космоса. Она же предупреждает о ракетном нападении и помогает российским военным контролировать космическое пространство.

В середине февраля Минобороны сообщало об испытании модернизированной ракеты ПРС-1М системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. По окончании мероприятий Андрей Приходько заявил, что противоракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что новая противоракета заменят состоящую на вооружении ракету 53Т6, у которой истекают сроки эксплуатации.

"Противоракета 53Т6 очень добросовестно служила отечеству, но, поскольку она была "предпенсионного возраста", наши конструкторы решили сделать более совершенную ракету. У нее новый двигатель, она начинена новейшей бортовой аппаратурой, которой только может располагать наш российский оборонный комплекс. Корпус этой ракеты сделан из высокопрочных сталей, которые комбинируются с композитными материалами, а скорость полета – 4 км/с – превышает показатели предшественницы. Еще один принципиально важный момент – эта ракета выдерживает сумасшедшие перегрузки: они увеличены с 200 до 300 Дж. Значительно увеличилась дальность поражения. И сегодня мы можем с уверенностью говорить, что вражеские ракеты будут уничтожаться уже практически в космосе – за пределами стокилометровой высоты. Думаю, совсем скоро эта ракета будет принята на боевое дежурство и заменит уходящую "на пенсию" ракету 53Т6", — сказал Виктор Баранец.



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