Эксперт прокомментировал отказ Канады бесплатно поставлять оружие Украине

Власти Канады не намерены бесплатно поставлять летальное оружие на Украину, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин поделился мнением о том, чем руководствуется Оттава.

Правительство Канады не рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия на безвозмездной основе. Об этом, как сообщает RT, говорится в ответе канадского правительства на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

"Правительство Канады поддерживает Украину в ее усилиях по поддержке суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки Украине в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому", — цитирует документ "Укринформ".

Также отмечается, что Оттава остается "в тесном контакте" с Киевом относительно его запроса на военное оборудование.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал позицию канадского правительства.

"Думаю, что это надо трактовать как отказ Канады в предоставлении Украине летального оружия. Потому что понятно, что Киев никогда не раскошелится. Функция этой власти – набивать себе карманы. Если дадут им оружие "на халяву", то и хорошо. Что касается вопросов военного снаряжения, то, конечно, они будут работать с Украиной. Любая страна — даже такой "военный гигант", как Канада — нуждается в том, чтобы реализовывать, например, устаревшие бронежилеты – тяжелые и неэффективные или противогазы прошлого века. Вот это – пожалуйста. Они с удовольствием этот хлам Украине поставят", — сказал Александр Жилин.

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