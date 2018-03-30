Адвокат: у "Газпрома" в споре с "Нафтогазом" есть весомый аргумент

"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом" о транзите газа. В эфире радио Sputnik адвокат по международным делам Денис Скрябин оценил шансы российской компании в суде как достаточно высокие.

"Газпром" в четверг, 29 марта, подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" по контракту на транзит газа через Украину, говорится в сообщении российского холдинга.

""Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения", – заявили в компании.

На прошлой неделе "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по поставкам газа Киеву. Как отметила российская компания, основанием для подачи ходатайства о частичной отмене решения суда стали превышение арбитрами полномочий и серьезные процессуальные ошибки.

В декабре и феврале арбитраж вынес решения по спорам двух нефтегазовых компаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. В итоге "Газпром" обязали выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. Российский холдинг заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения.

В эфире радио Sputnik адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин оценил шансы российской компании в суде как достаточно высокие.

"На мой взгляд, у "Газпрома" есть хорошие шансы на отмену состоявшегося решения арбитров по спору с "Нафтогазом". Потому что даже принципы, которые в нем заложены, отличаются от зеркального решения по аналогичным спорам с "Нафтогазом" – по контракту на закупку газа. Чем арбитры руководствовались в ситуации с фактически одинаковыми контрактами: в одном случае они признают обстоятельства для Украины, позволяющие ей отменить штрафные санкции, но к "Газпрому" аналогичных правоотношений и норм не применяют. Это действительно нарушает тот баланс интересов, который должен был преследовать арбитраж, о чем и говорит "Газпром". У российской компании есть весомые аргументы, которые должны будут услышать судьи. Они обязаны будут прислушаться к этим доводам и дать им оценку", – сказал Денис Скрябин.

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