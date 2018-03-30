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Эксперт о решении Софии по дипломатам: здравому смыслу болгары не изменили

18:2730.03.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер политической партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов в штабквартире партии ГЕРБ после окончания парламентских выборов в БолгарииЛидер политической партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов в штабквартире партии ГЕРБ после окончания парламентских выборов в Болгарии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Болгария отказалась высылать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что София не пошла на поводу у Лондона. Да и в самом Брюсселе, по его мнению, не до конца уверены в верности британской позиции.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что ни российских дипломатов, ни технический персонал высылать из страны не будут, сообщил "Канал 3"

"На практике мы показали полную солидарность с Великобританией. В настоящий момент, как страна – председатель в Евросовете, мы считаем, что нам необходимо сохранить канал коммуникации с Россией", – сказал Борисов после завершения заседания Совета безопасности страны по "делу Скрипаля".

Здание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: посол Британии пытался "ввести наркотик в Вену"
Советом безопасности руководит премьер-министр, в его состав входят члены правительства, руководители спецслужб и представитель президента Болгарии.

Борисов добавил, что посол республики Бойко Коцев, которого отозвали во вторник для консультаций, пробудет в Софии еще неделю.

Ранее от высылки российских дипломатов также отказались Австрия, Словакия, Словения, Греция, Мальта, Люксембург, Португалия, Кипр.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что София проявила здравый смысл и не пошла на поводу у Лондона.

"Оцениваю я это как признак наличия у нынешнего болгарского руководства здравого смысла. Потому что ведь Британия не стала утруждать себя доказательствами своих обвинений. Она потребовала единых действий просто на основании того, что – "мы союзники, значит, вы должны делать, как мы". С Болгарией у нас были разные этапы отношений в постсоветский период. Но здравому смыслу болгары не изменили, они не пошли на поводу у англичан", – сказал Дмитрий Журавлев.

По его мнению, Брюссель не оставит без внимания решение Болгарии, однако европейские чиновники понимают необходимость сотрудничества с Россией.

"ЕС, скорее всего, попытается надавить на Болгарию, мол, нечего выскакивать из строя. Как я понимаю, и в самом ЕС не до конца уверены в верности британской позиции, но, тем не менее, они все-таки выстроились в евроатлантической солидарности. Поэтому, с одной стороны, Брюссель, конечно, будет давить на болгар, чтобы другим своеволить не захотелось, но внутренне вряд ли они будут очень сильно хотеть что-то ломать. Потому что в действительности отношения с Россией, несмотря на все санкции, продолжаются, и ЕС они (отношения – ред.) нужны больше, чем России", – считает политолог.

Город Будва в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
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"Время выбора". Эксперт о позиции Черногории и Словакии по "делу Скрипаля"
Ранее вслед за Великобританией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и несколько других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Четвертого марта там отравили бывшего двойного агента, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к этому причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

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