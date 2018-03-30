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Депутат: в мире должны знать – Россия на враждебные действия всегда ответит

17:3030.03.2018
(обновлено: 17:33 30.03.2018)
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© REUTERS / Tatyana MakeyevaБританские дипломаты покидают посольство Великобритании в Москве. 23 марта 2018Британские дипломаты покидают посольство Великобритании в Москве. 23 марта 2018
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
Россия высылает дипломатов нескольких стран, ранее выдворивших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". В эфире радио Sputnik депутат Госдумы РФ Евгений Федоров подчеркнул, что это ответный шаг российской стороны.

Москва высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за "дела Скрипаля". Эти меры носят зеркальный характер. Так, Россию должны покинуть четверо польских дипломатов, по три литовских и чешских, два итальянских и один латвийский. Также выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии, один – шведской и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до 5-7 апреля.

Посольство России в Вашингтоне
© AFP 2018 / Jim Watson
Мнение: организованное посольством РФ голосование – "троллинг" американцев
Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.

Накануне в МИД вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. 

В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

В эфире радио Sputnik депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров подчеркнул, что это ответный шаг российской стороны. 

"Во всем мире должны знать, что Россия всегда будет автоматически отвечать на враждебные действия, как минимум, в зеркальном ключе. Было время, когда Россия занимала позицию либо молчания, либо выжидания под разными предлогами. И это было всегда неправильно истолковано – как слабость. А в международных делах за слабость бьют жестоко, и это мы знаем по нашей истории. Но эти времена закончились", – сказал Евгений Федоров.

По его мнению, противостояние между Россией и США продолжится.

"Противостояние дойдет до высшей точки очень серьезного кризиса, похожего на Карибский кризис. По результатам этого кризиса Россия выиграет, потому что мы выступаем за решение проблем в структуре международного права по итогам Второй мировой войны. А американцы выступают за новый порядок, в котором они являются "начальниками" для всех. Естественно, что для нас эта позиция неприемлема, и только через кризис мы можем вернуться на позиции закона, международного права и порядка. Поэтому мы выиграем – риски для нас ниже. Просто надо, как говорится, держать строй и двигаться к разрешению ситуации", – считает депутат.

Сергей Лавров на международной конференции по Афганистану в Ташкенте. 27 марта 2018
© Фото : МИД РФ
Политолог предположил, как Россия может ответить на "хамство Запада"
Четвертого марта бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Сослбери. Лондон утверждает, что его экс-агента отравили веществом А-234, а к инциденту якобы причастна Москва. Россия отвергает обвинения британской стороны и подчеркивает, что Лондон не располагает никакими доказательствами.

Однако, несмотря на бездоказательность обвинений, Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов и заморозила все контакты с Россией на высшем уровне. Великобританию поддержали ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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