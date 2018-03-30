Ганжара: "страшилки" Запада лишь увеличивают интерес иностранцев к Крыму

Политика международной изоляции Крыма провалилась, считают в руководстве республики. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что интерес иностранцев к российскому Крыму только увеличивается.

Политика международной изоляции российского Крыма провалилась, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"За четыре прошедших года даже нашим недругам стало очевидно, что политика международной изоляции Крыма провалилась. В этом большая заслуга народной дипломатии", – сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.

По его словам, в прошлом году Крым посетили более 50 международных делегаций из почти 30 стран. Это бизнесмены, политики, общественные деятели, журналисты, представители общественных и религиозных организаций. Больше всего было делегаций из Италии, Германии, Китая.

Кроме того, Аксенов отметил, что представители около 30 государств стали участниками Форума друзей Крыма. Создана Международная ассоциация друзей Крыма. На выборах президента России в Крыму присутствовали наблюдатели из 20 стран. А на Ялтинский международный экономический форум в апреле этого года приедут 500 международных участников из 50-60 государств.

"В европейских парламентах все громче звучат голоса тех, кто выступает за международное признание Крыма неотъемлемой частью России. Уверен, это произойдет намного раньше, чем думают наши враги", – сказал Аксенов.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что интерес к Крыму за последнее время вырос многократно.

"Увеличилось количество иностранных делегаций из стран ЕС, из США и Великобритании, из стран Латинской Америки, Африки, из Китая. Нас посещают туристы, делегации иностранных журналистов, которые освещают события на полуострове абсолютно в соответствии с реальностью. Что касается международных контактов в плане бизнеса, то они, несмотря на санкционный режим и давление, есть в республике. Многие инвесторы ведут бизнес на территории Крыма. На сегодняшний день юридические лица в сфере бизнеса представляют на территории Крыма более чем 30 стран мира, в том числе и страны ЕС", – сказал Владислав Ганжара.

Он отметил, что попытки Запада ослабить интерес к российскому Крыму терпят фиаско.

"Мне кажется, что Запад сегодня находится в новой точке переосмысления, там ищут новые способы блокировки того, что происходит в Крыму. Из последних – это заявление спецпредставителя госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который предложил вводить санкции в отношении иностранных граждан, посещающих Крым. Это заявление было сделано в преддверии выборов президента РФ. Но в день выборов (18 марта – ред.) в Крым приехали наблюдатели из 20 стран мира и примерно такое же количество иностранных журналистов. То есть, несмотря на "страшилки" американцев, иностранные граждане готовы посещать наш полуостров. Я думаю, что в дальнейшем агрессивная риторика Запада будет способствовать тому, что у людей еще больше будет возникать интерес к тому, как складывается жизнь на полуострове. Все иностранцы, которые приезжают к нам, в корне ломают информационную политику внутри своих стран, потому что откровенно говорят о том, что в Крыму все хорошо, что изменения в лучшую сторону чувствуются очень сильно. Конечно, именно этого и боится Запад, который постоянно спекулирует на "крымском вопросе"", – отметил Владислав Ганжара.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!