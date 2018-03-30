Ганжара: "страшилки" Запада лишь увеличивают интерес иностранцев к Крыму

Политика международной изоляции российского Крыма провалилась, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"За четыре прошедших года даже нашим недругам стало очевидно, что политика международной изоляции Крыма провалилась. В этом большая заслуга народной дипломатии", – сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.
Кроме того, Аксенов отметил, что представители около 30 государств стали участниками Форума друзей Крыма. Создана Международная ассоциация друзей Крыма. На выборах президента России в Крыму присутствовали наблюдатели из 20 стран. А на Ялтинский международный экономический форум в апреле этого года приедут 500 международных участников из 50-60 государств.
"В европейских парламентах все громче звучат голоса тех, кто выступает за международное признание Крыма неотъемлемой частью России. Уверен, это произойдет намного раньше, чем думают наши враги", – сказал Аксенов.
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что интерес к Крыму за последнее время вырос многократно.
"Увеличилось количество иностранных делегаций из стран ЕС, из США и Великобритании, из стран Латинской Америки, Африки, из Китая. Нас посещают туристы, делегации иностранных журналистов, которые освещают события на полуострове абсолютно в соответствии с реальностью. Что касается международных контактов в плане бизнеса, то они, несмотря на санкционный режим и давление, есть в республике. Многие инвесторы ведут бизнес на территории Крыма. На сегодняшний день юридические лица в сфере бизнеса представляют на территории Крыма более чем 30 стран мира, в том числе и страны ЕС", – сказал Владислав Ганжара.
Он отметил, что попытки Запада ослабить интерес к российскому Крыму терпят фиаско.
"Мне кажется, что Запад сегодня находится в новой точке переосмысления, там ищут новые способы блокировки того, что происходит в Крыму. Из последних – это заявление спецпредставителя госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который предложил вводить санкции в отношении иностранных граждан, посещающих Крым. Это заявление было сделано в преддверии выборов президента РФ. Но в день выборов (18 марта – ред.) в Крым приехали наблюдатели из 20 стран мира и примерно такое же количество иностранных журналистов. То есть, несмотря на "страшилки" американцев, иностранные граждане готовы посещать наш полуостров. Я думаю, что в дальнейшем агрессивная риторика Запада будет способствовать тому, что у людей еще больше будет возникать интерес к тому, как складывается жизнь на полуострове. Все иностранцы, которые приезжают к нам, в корне ломают информационную политику внутри своих стран, потому что откровенно говорят о том, что в Крыму все хорошо, что изменения в лучшую сторону чувствуются очень сильно. Конечно, именно этого и боится Запад, который постоянно спекулирует на "крымском вопросе"", – отметил Владислав Ганжара.
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