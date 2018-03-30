РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Ганжара: "страшилки" Запада лишь увеличивают интерес иностранцев к Крыму

15:4030.03.2018
0210
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии на заводе Массандра в КрымуУчастники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии на заводе Массандра в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Политика международной изоляции Крыма провалилась, считают в руководстве республики. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что интерес иностранцев к российскому Крыму только увеличивается.

Политика международной изоляции российского Крыма провалилась, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"За четыре прошедших года даже нашим недругам стало очевидно, что политика международной изоляции Крыма провалилась. В этом большая заслуга народной дипломатии", – сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.

Здание рейхстага, где 18 марта 2012 года немецкие законодатели собрались, чтобы избрать нового президента страны
© AP Photo / Michael Sohn
Политолог: признание Крыма фактически уже происходит
По его словам, в прошлом году Крым посетили более 50 международных делегаций из почти 30 стран. Это бизнесмены, политики, общественные деятели, журналисты, представители общественных и религиозных организаций. Больше всего было делегаций из Италии, Германии, Китая.

Кроме того, Аксенов отметил, что представители около 30 государств стали участниками Форума друзей Крыма. Создана Международная ассоциация друзей Крыма. На выборах президента России в Крыму присутствовали наблюдатели из 20 стран. А на Ялтинский международный экономический форум в апреле этого года приедут 500 международных участников из 50-60 государств.

"В европейских парламентах все громче звучат голоса тех, кто выступает за международное признание Крыма неотъемлемой частью России. Уверен, это произойдет намного раньше, чем думают наши враги", – сказал Аксенов.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что интерес к Крыму за последнее время вырос многократно.

"Увеличилось количество иностранных делегаций из стран ЕС, из США и Великобритании, из стран Латинской Америки, Африки, из Китая. Нас посещают туристы, делегации иностранных журналистов, которые освещают события на полуострове абсолютно в соответствии с реальностью. Что касается международных контактов в плане бизнеса, то они, несмотря на санкционный режим и давление, есть в республике. Многие инвесторы ведут бизнес на территории Крыма. На сегодняшний день юридические лица в сфере бизнеса представляют на территории Крыма более чем 30 стран мира, в том числе и страны ЕС", – сказал Владислав Ганжара.

Он отметил, что попытки Запада ослабить интерес к российскому Крыму терпят фиаско.

"Мне кажется, что Запад сегодня находится в новой точке переосмысления, там ищут новые способы блокировки того, что происходит в Крыму. Из последних – это заявление спецпредставителя госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который предложил вводить санкции в отношении иностранных граждан, посещающих Крым. Это заявление было сделано в преддверии выборов президента РФ. Но в день выборов (18 марта – ред.) в Крым приехали наблюдатели из 20 стран мира и примерно такое же количество иностранных журналистов. То есть, несмотря на "страшилки" американцев, иностранные граждане готовы посещать наш полуостров. Я думаю, что в дальнейшем агрессивная риторика Запада будет способствовать тому, что у людей еще больше будет возникать интерес к тому, как складывается жизнь на полуострове. Все иностранцы, которые приезжают к нам, в корне ломают информационную политику внутри своих стран, потому что откровенно говорят о том, что в Крыму все хорошо, что изменения в лучшую сторону чувствуются очень сильно. Конечно, именно этого и боится Запад, который постоянно спекулирует на "крымском вопросе"", – отметил Владислав Ганжара.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена