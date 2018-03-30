Эксперт: США не удается смешать в Сирии "коктейль" по своему рецепту

В пригороде сирийской Ракки местное население начало восстание против подконтрольных США формирований, заявили в Генштабе РФ. Ситуацию проанализировал в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин.

В пригороде сирийского города Ракка коренное арабское население начало восстание против подконтрольных США формирований, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, восстание началось 25 марта в районе Аль-Мансура, расположенном в 25 километрах юго-западнее Ракки. Недовольство местных жителей вызвало то, что поддерживаемые США боевики "ведут себя на чужой земле, как оккупанты".

Как отметил генерал, командование Сирийских демократических сил и местные органы самоуправления, назначенные американцами, не справляются с решением гуманитарных проблем.

"Коренное арабское население подвергается репрессиям и поборам, проводится принудительная мобилизация. Это вызывает острое недовольство местных жителей", – добавил Рудской.

По его словам, в самой Ракке обстановка все еще катастрофическая.

"В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом", – сказал Рудской.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Последние события показывают, что в Сирии у американцев получается далеко не все из того, что они запланировали. Их стратегическая задача – расчленение Сирии и организация там какой-то более-менее оформленной автономии на северо-востоке страны. Делают это они с помощью подкупа, с помощью подготовки боевиков и раздачи "лакомых кусков" в виде доступа к тем или иным нефтяным месторождениям, которые они так торопились захватить. Но в результате к старым противоречиям, которые американцы не только не разрешили, но даже частично усугубили, лишь добавляются новые: кто-то получил "подарок" от американцев, а кто-то нет, кто должен управлять той или иной территорией – непонятно. И в итоге весь этот "коктейль", который американцы хотели смешать, чтобы отделить часть Сирии, судя по всему, у них не получается", – сказал Владимир Фитин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!