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Военный эксперт рассказал, зачем странам ЕС нужна реконструкция дорог

14:2630.03.2018
(обновлено: 14:27 30.03.2018)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Абрамс на железнодорожной станции в ЛитвеАмериканские танки Абрамс на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Европейские дороги приспособят под военную технику НАТО. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik назвал причину подобных мероприятий.

Европейский союз намерен упростить перемещение военнослужащих и военной техники между странами – участницами ЕС, говорится в плане Еврокомиссии. 

В 2017 году в ходе председательства Эстонии в Евросоюзе провели оценку транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора, в который входят Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Германия, Нидерланды, Польша и Финляндия. Выяснилось, что некоторые виды вооружений и военной техники не могут перемещаться по железным дорогам и мостам этих государств из-за габаритов и массы.

Военнослужащие возле американской боевой машины пехоты M2 Bradley
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В связи с этим до конца 2019 года ЕС проведет проверку всех мостов и железных дорог на предмет пригодности к транспортировке военной техники. Сообщается, что в случае необходимости будет принято решение о срочной реконструкции некоторых объектов инфраструктуры Европейского союза.

Ранее США заявили, что готовы "защищать" страны Балтии от России.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik прокомментировал планы европейцев.

"Сейчас пытаются улучшить стратегию сдерживания России, согласно которой Россия позиционируется "врагом" США, стратегическим противником наряду с Китаем. И это подразумевает увеличение военных контингентов США и НАТО на наших западных границах. В том числе, путем переброски США дополнительных соединений. А это, как правило, сотни единиц тяжелой и легкой бронетехники. Переброска механизированных соединений армии США в Польшу и Прибалтику ранее выявила определенные проблемы с дорожным покрытием, с мостами. Выводы были сделаны. И с учетом дополнительных вливаний контингентов это (приспособление европейских дорог под военную технику НАТО – ред.) делается для облегчения переброски соединений армии США и, возможно, Британии, стран Западной Европы в Польшу и Прибалтику. И под эти мероприятия и ведется подготовка", – сказал Борис Рожин.

И Россия в данном случае, по его словам, даст адекватный ответ на усиление НАТО у ее границ.

"Пока этот эскалационный вектор, который раскручивают США, будет сохраняться. И такие подготовительные мероприятия, которые можно сравнивать с мобилизационным развертыванием – они действительно создают даже не иллюзию, а реальную угрозу нашим границам. Потому что мы не можем не реагировать на это, и, следовательно, увеличение войсковых контингентов российской армии на западном направлении будет неизбежным ответом на эти меры, которые реализуют США", – сказал военный эксперт.

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